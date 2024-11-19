Başak Dizer Genç'i Andı, Arzu Sabancı Bekar Oğlunu Kaptı: 17 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Başak Dizer Genç'i Andı, Arzu Sabancı Bekar Oğlunu Kaptı: 17 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel
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Şeyma Subaşı
Özge Özpirinçci
Danla Bilic
Başak Dizer
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Arzu Sabancı
Berfu Yenenler
Yasemin Tatlıses
Ezgi Mola
Berrak Tüzünataç
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Didem Soydan
Demet Özdemir
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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