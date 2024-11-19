20 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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20 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Güneşin Kızları'yla hayatımıza girip bir daha da çıkmamaya yemin eden Hande Erçel, her zaman oyunculuğuyla eleştirildi, güzelliğiyle de büyüledi biliyorsunuz. Seneler içerisindeki değişimi hep olay oldu, kimileri estetik güzeli olduğunu düşünürken kimileri de baştam aşağı doğal olduğunu savundu. Hande Erçel, 31. yaş gününe girmesine sayılı günler kala çocukluk fotoğrafıyla X'in gündemini fena salladı. Bakışları da gülüşü de hiç değişmeyen güzel oyuncunun minik hali estetik mevzusunu yeniden düşünmemiz gerektiğini kanıtladı!
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Sosyal medya platformlarında viral olan "siyah kostümlü adam" videosu Can Bonomo'ya kadar uzandı. Bir kullanıcının tuhaf dans figürleri sergileyen simsiyah salaş kostümlü adamı Can Bonomo'ya benzetmesi üzerine ünlü şarkıcı da mesele dahil oldu. Tepki gösteren Can Bonomo, lafını esirgemedi.
Sosyal medya fenomenliği denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, uzun yıllardır sosyal medya paylaşımlarıyla hemen hemen her gün gündemimize oturuyor. Kendine has koca bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic, seneler içerisindeki değişimi ve işleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. En son Çakal ve Doğan Alemdar'la yaşadığı aşklarda dikiş tutturamayan Danla Bilic'in son zamanlardaki binicilik merakının altının boş olmadığı ortaya çıktı. Yeni hobisi vesilesiyle yeni aşkını da bulduğu iddia edilen Danla Bilic'in gönlünü çalmış olması muhtemel beyefendi kimmiş gelin beraber bakalım!
Yaklaşık 10 ay süren cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda sonlanan Engin ve Dilan Polat çıktıkları andan itibaren hemen hemen her gün gündeme oturmayı başardı. Hayatlarına hiçbir şey olmamışçasına devam eden ikili uzunca bir süredir röportaj vermekten kaçınıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk röportaj geçtiğimiz saatlerde geldi. TV8'den Oğuz Samaraz’ın sorularına cevap veren çift, cezaevi süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili konuştu. Eleştirilen şımarıklıkları sorulan Dilan Polat'ın yaptığı kel alaka savunma ise afallattı.
2024 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Ayliz Duman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Aylin Duman, Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ancak dereceye girememişti. 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi ise Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına katılan Duman, 2 yıl önce 30 kilo verdiğini ve eskiden 90 kilo olduğunu açıkladı. Ünlü güzelin eski hali şaşırttı.
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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç "yasadışı bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen iki ünlü isim hakkında ev hapsi kararı verilmişti. "Tutuklandım" sözüyle gündem olan Mali, önceki çok sevdiği TikTok platformuna koştu. Canlı yayın açan ünlü şovmen adeta takipçileriyle dertleşti. Arka planda şarkılar eşlinde konuşan Mehmet Ali Erbil, "Ev hapsi ne zaman bitecek?" sorusuna sitemli bir cevap verdi.
Son dönemlerin en popüler rapçilerinden biri olan Norm Ender 100. yıl marşı Parla ile kariyerinde inanılmaz bir sıçrayış yaşadı. Her parçasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran rapçi geçtiğimiz yıl marş dahil iki single yayınlamıştı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen 11. Altın Palmiye Ödülleri gecesinde ödüller dağıtılırken Norm Ender geceye damga vurdu. 2024’te bir parça çıkarmayan Norm Ender'in 'Yılın Erkek Rap Sanatçısı' ödülünü kazanması tartışma yarattı.
2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuştu hatırlarsanız. Ünlü ismin vefatı sanat camiasını yasa boğarken Gülse Birsel'in Çelik için yayınladığı veda yazısı ise büyük tepki çekmişti. Birsel aldığı tepkilerden sonra paylaşımını silse de Gülse Birsel ve Vural Çelik tartışması haftalarca devam etmiş kimileri ünlü ismi savunurken kimileri de çok eleştirmişti. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Yalan Dünya dizisinde Birsel ile birlikte rol alan Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek geldi.
Kurdukları aileyle herkeslerin hayranlıkla baktığı Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci evliliği bir süre önce son bulmuş, ikili aşkı başka isimlerde arama kararı almıştı. 8 yıllık evliliklerinin ardından çocukları Melisa ve Okan Ali için bir araya gelmeye devam edecekleri söylenen çift yeni ilişkilere yelken açmıştı. Esra Akpınar'la aşk yaşadığı öğrenilen Bülent Şakrak sosyal medya paylaşımlarından kısa bir süre sonra bir ayrılıkla daha yüzleşmişti. Şimdilerde kalbi dolu mu boş mu pek bilemediğimiz Şakrak, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Programda aşk sorularına manidar cevaplar veren Bülent Şakrak'ın hal ve tavırları dikkat çekti.
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmasının yanı sıra bir o kadar da eleştirilen Şeyma Subaşı, adını manşetlerde duymaya alıştığımız bir isim haline geldi. Fit görünümü, sıra dışı hobileri, tarzı ve aşk hayatı ile sürekli ilgi odağı olan Subaşı'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Ancak bugünkü konumuz bu değil... Kitap çıkarmak, yeme içme sektörüne adım atmak gibi şaşırtıcı hayallerinin peşinden giden Subaşı, şimdi başka bir alanda daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, ünlü isim şimdi hangi sektöre giriş yapıyor? Gelin, birlikte keşfedelim!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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