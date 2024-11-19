Ceyda Düvenci'yle Ayrılığı Sonrası Hüsrana Uğrayan Bülent Şakrak Deli Divane Aşık Tavırlarıyla İlgi Çekti

Kurdukları aileyle herkeslerin hayranlıkla baktığı Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci evliliği bir süre önce son bulmuş, ikili aşkı başka isimlerde arama kararı almıştı. 8 yıllık evliliklerinin ardından çocukları Melisa ve Okan Ali için bir araya gelmeye devam edecekleri söylenen çift yeni ilişkilere yelken açmıştı. Esra Akpınar'la aşk yaşadığı öğrenilen Bülent Şakrak sosyal medya paylaşımlarından kısa bir süre sonra bir ayrılıkla daha yüzleşmişti. Şimdilerde kalbi dolu mu boş mu pek bilemediğimiz Şakrak, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Programda aşk sorularına manidar cevaplar veren Bülent Şakrak'ın hal ve tavırları dikkat çekti.