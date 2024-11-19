Ceyda Düvenci'yle Ayrılığı Sonrası Hüsrana Uğrayan Bülent Şakrak Deli Divane Aşık Tavırlarıyla İlgi Çekti
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Ceyda Düvenci'yle Ayrılığı Sonrası Hüsrana Uğrayan Bülent Şakrak Deli Divane Aşık Tavırlarıyla İlgi Çekti
Kurdukları aileyle herkeslerin hayranlıkla baktığı Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci evliliği bir süre önce son bulmuş, ikili aşkı başka isimlerde arama kararı almıştı. 8 yıllık evliliklerinin ardından çocukları Melisa ve Okan Ali için bir araya gelmeye devam edecekleri söylenen çift yeni ilişkilere yelken açmıştı. Esra Akpınar'la aşk yaşadığı öğrenilen Bülent Şakrak sosyal medya paylaşımlarından kısa bir süre sonra bir ayrılıkla daha yüzleşmişti. Şimdilerde kalbi dolu mu boş mu pek bilemediğimiz Şakrak, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Programda aşk sorularına manidar cevaplar veren Bülent Şakrak'ın hal ve tavırları dikkat çekti.
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Her göreni imrendiren evliliklerini bir çırpıda bitiren, akıllara da "nazara mı geldiler?" sorularını getiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti boşanma haberleriyle gündeme damgasını vurmuştu.
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Boşanma sonrası radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu Ceyda Düvenci'nin açıklamaları o dönem bir hayli dikkat çekmişti.
Ayrılığın ardından kalbinin kapılarını Esra Akpınar'a açan Bülent Şakrak ise aşk dolu paylaşımlarını sosyal medyadan paylaşmış ve biten evliliğiyle ilgili yorumlara sessiz kalmayı tercih etmişti.
Yeni yelken açtığı ilişkisi pek de uzun sürmeyen Şakrak'ın haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra ise adını ayrılık haberleriyle anar olduk.
Şu sıralar kalbinde kimin olduğunu kestiremediğimiz yetenekli isim Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk oldu.
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Yenenler'in "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Hayatımda olmasını istediğim biri var." şeklinde cevap veren Şakrak tavırlarıyla dikkat çekti.
Aşk sorularına kaçamak cevaplar veren, gizemli aşkının adını söylemeyen Bülent Şakrak'ın gönlünü kime kaptırdığı ise merak konusu oldu!
Gelin önce o anları izleyelim 👇
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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