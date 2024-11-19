onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Ceyda Düvenci'yle Ayrılığı Sonrası Hüsrana Uğrayan Bülent Şakrak Deli Divane Aşık Tavırlarıyla İlgi Çekti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Ceyda Düvenci'yle Ayrılığı Sonrası Hüsrana Uğrayan Bülent Şakrak Deli Divane Aşık Tavırlarıyla İlgi Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2024 - 23:40

Kurdukları aileyle herkeslerin hayranlıkla baktığı Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci evliliği bir süre önce son bulmuş, ikili aşkı başka isimlerde arama kararı almıştı. 8 yıllık evliliklerinin ardından çocukları Melisa ve Okan Ali için bir araya gelmeye devam edecekleri söylenen çift yeni ilişkilere yelken açmıştı. Esra Akpınar'la aşk yaşadığı öğrenilen Bülent Şakrak sosyal medya paylaşımlarından kısa bir süre sonra bir ayrılıkla daha yüzleşmişti. Şimdilerde kalbi dolu mu boş mu pek bilemediğimiz Şakrak, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Programda aşk sorularına manidar cevaplar veren Bülent Şakrak'ın hal ve tavırları dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her göreni imrendiren evliliklerini bir çırpıda bitiren, akıllara da "nazara mı geldiler?" sorularını getiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti boşanma haberleriyle gündeme damgasını vurmuştu.

Her göreni imrendiren evliliklerini bir çırpıda bitiren, akıllara da "nazara mı geldiler?" sorularını getiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti boşanma haberleriyle gündeme damgasını vurmuştu.

Boşanma sonrası radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu Ceyda Düvenci'nin açıklamaları o dönem bir hayli dikkat çekmişti.

Boşanma sonrası radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu Ceyda Düvenci'nin açıklamaları o dönem bir hayli dikkat çekmişti.

Ayrılığın ardından kalbinin kapılarını Esra Akpınar'a açan Bülent Şakrak ise aşk dolu paylaşımlarını sosyal medyadan paylaşmış ve biten evliliğiyle ilgili yorumlara sessiz kalmayı tercih etmişti.

Ayrılığın ardından kalbinin kapılarını Esra Akpınar'a açan Bülent Şakrak ise aşk dolu paylaşımlarını sosyal medyadan paylaşmış ve biten evliliğiyle ilgili yorumlara sessiz kalmayı tercih etmişti.

Yeni yelken açtığı ilişkisi pek de uzun sürmeyen Şakrak'ın haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra ise adını ayrılık haberleriyle anar olduk.

Yeni yelken açtığı ilişkisi pek de uzun sürmeyen Şakrak'ın haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra ise adını ayrılık haberleriyle anar olduk.

Detaylardan bahsetmiştik 👇

Şu sıralar kalbinde kimin olduğunu kestiremediğimiz yetenekli isim Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk oldu.

Şu sıralar kalbinde kimin olduğunu kestiremediğimiz yetenekli isim Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yenenler'in "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Hayatımda olmasını istediğim biri var." şeklinde cevap veren Şakrak tavırlarıyla dikkat çekti.

Yenenler'in "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Hayatımda olmasını istediğim biri var." şeklinde cevap veren Şakrak tavırlarıyla dikkat çekti.

Aşk sorularına kaçamak cevaplar veren, gizemli aşkının adını söylemeyen Bülent Şakrak'ın gönlünü kime kaptırdığı ise merak konusu oldu!

Aşk sorularına kaçamak cevaplar veren, gizemli aşkının adını söylemeyen Bülent Şakrak'ın gönlünü kime kaptırdığı ise merak konusu oldu!

Gelin önce o anları izleyelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın