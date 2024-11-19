Donald Trump Aday Gösterdi: Türk Kökenli Doktor Mehmet Öz’e Görev
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Donald Trump Aday Gösterdi: Türk Kökenli Doktor Mehmet Öz’e Görev
ABD’de başkanlığı seçimini yeniden kazanan Donald Trump, Türk kökenli doktor Mehmet Öz’ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi’nin başına aday göstereceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi, Amerikan sağlık sigorta sisteminin kontrolünü yapıyor. Mehmet Öz, Senato’dan geçmesi durumunda görevine başlayacak.
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ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, yeni yılın ilk ayında başlayacağı görevi öncesinde yönetimde görev vereceği isimleri açıklamaya devam ediyor.
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Trump, daha önce Sağlık Bakanlığı içi aşı karşıtı görüşleri olan Robert F. Kennedy Jr'ı önermişti.
Trump, Türk kökenli ABD’li doktor Mehmet Öz’ü de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi başkanlığına önerdi.
Mehmet Öz, Senato'dan onay alınması gereken bir hükümet görevine aday gösterilen ilk Türk kökenli isim oldu. Mehmet Öz, Senata’dan geçmesi durumunda yaklaşık 100 milyon ABD vatandaşının sağlık sigorta işlemlerini yöneten kurumun yetkilisi olacak.
Trump, Dr. Öz’ün adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amerika bir sağlık kriziyle karşı karşıya ve Dr. Öz’den daha yetkin bir doktor bulunamaz. Onun liderliğinde Amerika’yı yeniden sağlıklı yapacağız,” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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