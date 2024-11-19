Bakan Yusuf Tekin Tepki Çeken Laiklik Sözlerini Böyle Savundu: “Tartışmayı CHP Başlattı”
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Bakan Yusuf Tekin Tepki Çeken Laiklik Sözlerini Böyle Savundu: “Tartışmayı CHP Başlattı”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı laiklik tanımı üzerine tepki çekmişti. Bakan Tekin, CHP’ye yönelik sözlerinde, “Sizin laiklikten anladığınız şey şu, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak” ifadelerini kullanmıştı. Laiklik açıklaması tepki çekerken, Tv100’de Kübra Par’a konuşan Bakan Yusuf Tekin kendini “tartışmayı ben başlatmadım” diyerek savundu.
İşte MEB Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalar…
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, AK Parti Merkez İlçe Kongresi’nde yaptığı laik açıklaması tepki çekmişti.
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CHP, bakanın sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.
Tv100’den Kübra Par, MEB Bakanı Yusuf Tekin’in kendisini sabah 9’da arayarak açıklamada bulunduğu söyledi.
Bakan Tekin tartışmayı kendilerinin açmadığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensek laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli’ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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