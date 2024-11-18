"Camileri Ahıra Çevirme" Tartışmasını Ortaya Atan Yusuf Tekin'e Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Eleştiri!

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'in AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı 'Laiklik' tanımı sırasında 1940'lı yıllara atıfta bulunarak 'Camileri ahır yaptılar' sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki geldi. Bakan Tekin'i gündem dışı olaylarla ilgilenmek ve yalan söylemekle suçlayan İmamoğlu, 'Yok efendim camilerin kapısı kapanmış da, başörtülü kadınlara şu yapılmış, bu yapılmış... Vasatlık, kötü bir vasatlık... Allah bunların zulmünden bu memleketi korusun.' dedi.