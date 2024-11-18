"Camileri Ahıra Çevirme" Tartışmasını Ortaya Atan Yusuf Tekin'e Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Eleştiri!

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'in AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı 'Laiklik' tanımı sırasında 1940'lı yıllara atıfta bulunarak 'Camileri ahır yaptılar' sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki geldi. Bakan Tekin'i gündem dışı olaylarla ilgilenmek ve yalan söylemekle suçlayan İmamoğlu, 'Yok efendim camilerin kapısı kapanmış da, başörtülü kadınlara şu yapılmış, bu yapılmış... Vasatlık, kötü bir vasatlık... Allah bunların zulmünden bu memleketi korusun.' dedi.
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AK Parti'nin Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laik eğitim sistemi eleştirileriyle ilgili ifadelerine tepki gelmeye devam ediyor.
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Muhalefetin laiklik anlayışını tarif eden Tekin, "Sizin anlayışınız camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an öğrenmesini yasaklamak." ifadelerini kullandı.
Üsküdar'da kent lokantası açılışında Tekin'in sözlerini değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "86 milyon insanı duymayan bir yönetici biçimi oluşturdular. Milli Eğitim Bakanı'ndan iyi bir eğitim bekliyoruz. Vatandaş neye dönüyor; yalana, hurafeye camilerin kapısı kapanmış da, başörtülü kadınlaraı şu yapılmış, bu yapılmış... Vasatlık, kötü bir vasatlık... Allah bunların zulmünden bu memleketi korusun." dedi.
İşte İmamoğlu'nun açıklamaları; 🎥
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