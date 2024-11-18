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Kaykay Festivalinde Zincirleme Kaza! Sporcular Yerden Kalkamadı

Kaykay Festivalinde Zincirleme Kaza! Sporcular Yerden Kalkamadı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
18.11.2024 - 13:45

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde kaykay festivaline katılan yarışçıların feci kazası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yokuş aşağı hızla inen kaykay yarışçılarının, daha önce yere düşen 2 kişiye çarparak savrulduğu anlar yer aldı. Taklalar atarak yere düşen yarışçıların bazılarının yerden kalkamadığı görülürken, sosyal medyada yayılan görüntüleri izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. 

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kaykay festivalinde meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kaykay festivalinde meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri yer aldı.

Rampadan hızla inip virajı alan yarışmacılar, yere düşen arkadaşlarına çarparak savruldu. 8 kişinin karıştığı korkunç kazada yere düşen iki kaykay sporcusunun bir süre kalkamadığı görüldü.

Rampadan hızla inip virajı alan yarışmacılar, yere düşen arkadaşlarına çarparak savruldu. 8 kişinin karıştığı korkunç kazada yere düşen iki kaykay sporcusunun bir süre kalkamadığı görüldü.

İşte kaza görüntüleri; 🎥

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