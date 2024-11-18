Tayland'da Büyüleyen Manzara: Binlerce Dilek Feneri Gökyüzünü Kapladı

Tayland’ın Chiang Mai kentinde her yıl düzenlenen Yi Peng festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, muson sezonunun sonra erişini kutladı ve dilek fenerleri uçurdu. Binlerce fenerin gökyüzünde oluşturduğu görüntü adeta görsel şölen sunarken, kent ve çevresinde güvenlik sebebiyle uçuşlar bir süreliğine iptal edildi.