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Tayland'da Büyüleyen Manzara: Binlerce Dilek Feneri Gökyüzünü Kapladı

Tayland'da Büyüleyen Manzara: Binlerce Dilek Feneri Gökyüzünü Kapladı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
18.11.2024 - 12:58

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Tayland’ın Chiang Mai kentinde her yıl düzenlenen Yi Peng festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan binlerce kişi, muson sezonunun sonra erişini kutladı ve dilek fenerleri uçurdu. Binlerce fenerin gökyüzünde oluşturduğu görüntü adeta görsel şölen sunarken, kent ve çevresinde güvenlik sebebiyle uçuşlar bir süreliğine iptal edildi.  

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Tayland’ın Chiang Mai kentinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Yi Peng festivali binlerce kişinin katılımıyla yine renkli görüntülere sahne oldu.

Tayland’ın Chiang Mai kentinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Yi Peng festivali binlerce kişinin katılımıyla yine renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte dilek tutan binlerce kişi, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Gökyüzünde oluşan manzara izleyenleri büyülü anlar yaşatırken, etkinlik sebebiyle uçak seferlerinde aksaklık yaşandı.

Etkinlikte dilek tutan binlerce kişi, dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Gökyüzünde oluşan manzara izleyenleri büyülü anlar yaşatırken, etkinlik sebebiyle uçak seferlerinde aksaklık yaşandı.

İşte o görüntüler; 🎥

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