Almanya'daki Çöp Kutusunun İşlevi Ağızları Açık Bıraktı! Güneş Enerjisiyle Çalışıp, Çöp Miktarını Bildiriyor

İçerik üreticisi Hakkı Alkan'ın Almanya'da karşılaştığı akıllı çöp kutusu sosyal medyada gündem oldu. Güneş enerjisiyle çalışan çöp kutusunun içerisindeki çöpleri presleyerek daha küçük hacimde tuttuğunu söyleyen Alkan, akıllı özelliğiyle çöp kutusu dolduğu zaman çöp toplama ekiplerine haber vererek yakıt tasarrufu sağladığını belirtti. Çöp kutusunun özelliklerini dinleyen sosyal medya kullanıcıları, bu teknolojinin daha da yaygınlaşarak ülkemizde de kullanılması gerektiğini söyledi.
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İçerik üreticisi Hakkı Alkan, Almanya'da karşılaştığı akıllı çöp kutusunun özelliklerini paylaştı.
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Güneş enerjisiyle çalışan çöp kutusunun, içerisine atılan çöpleri presleyerek daha küçük hacimde tuttuğunu söyleyen Alkan, kovanın dolması durumunda çöp toplama ekiplerine mesaj gönderilerek alınmasının sağlandığını açıkladı.
Bu sayede çöplerin çok daha verimli toplanmasını sağlayan çöp kutusu, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. İşte o görüntüler; 🎥
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