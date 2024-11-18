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Köyde Altın Günü Düzenleyen Teyzelerin Tatlı Ortamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Köyde Altın Günü Düzenleyen Teyzelerin Tatlı Ortamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
18.11.2024 - 11:22

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Kars'ta bir köyde kadınların kendi aralarında düzenlediği altın günü etkinliğine katılan içerik üreticisinin paylaştığı görüntüler izleyenleri içini ısıttı. Yaşlı teyzelerle birlikte günün yapılacağı eve giden genç, sobalı ev ortamı ve hazırlanan yemeklerin eşliğinde bir muhabbetin içinde buluyor kendisini. Köyde kuyumcu olmadığı için kendi aralarında para toplayan kadınların, para sayım anını da kayda alan genç, 'Ekonomi bizden sorulur diyorlar. Şu abla da arada sahte para var mı diye kontrol ediyor.' dedi. 

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Kars'ta köy kadınlarının düzenlediği altın gününe dahil olan içerik üreticisinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kars'ta köy kadınlarının düzenlediği altın gününe dahil olan içerik üreticisinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sobalı ev ortamında yapılan altın gününün köyde kuyumcu olmaması nedeniyle para toplayarak yapıldığını söyleyen genç, "Ekonomi bizden sorulur diyorlar. Şu abla da arada sahte para var mı diye kontrol ediyor." dedi.

Sobalı ev ortamında yapılan altın gününün köyde kuyumcu olmaması nedeniyle para toplayarak yapıldığını söyleyen genç, "Ekonomi bizden sorulur diyorlar. Şu abla da arada sahte para var mı diye kontrol ediyor." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

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