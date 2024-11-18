Köyde Altın Günü Düzenleyen Teyzelerin Tatlı Ortamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kars'ta bir köyde kadınların kendi aralarında düzenlediği altın günü etkinliğine katılan içerik üreticisinin paylaştığı görüntüler izleyenleri içini ısıttı. Yaşlı teyzelerle birlikte günün yapılacağı eve giden genç, sobalı ev ortamı ve hazırlanan yemeklerin eşliğinde bir muhabbetin içinde buluyor kendisini. Köyde kuyumcu olmadığı için kendi aralarında para toplayan kadınların, para sayım anını da kayda alan genç, 'Ekonomi bizden sorulur diyorlar. Şu abla da arada sahte para var mı diye kontrol ediyor.' dedi.