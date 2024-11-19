Uzak Şehir Dizisinin Çocuk Oyuncusu Kuzey Gezer Daha Önce Rol Aldığı Diziyle Herkesi Şaşırttı!
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Uzak Şehir Dizisinin Çocuk Oyuncusu Kuzey Gezer Daha Önce Rol Aldığı Diziyle Herkesi Şaşırttı!
Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ilgi çeken konusuyla ilk haftadan güçlü bir reyting yakalamayı başardı. Hatta öyle ki dizi ikinci bölümüyle totalde Kızıl Goncalar gibi güçlü bir rakibi geçerek zirveye yerleşti. Dizinin konusu kadar izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer konu da oyunculardı. O oyuncuların başında da dizinin minik Deniz'i Kuzey Gezer geliyor. Küçücük yaşına rağmen devleşen Kuzey Gezer, meğer oyunculuğa henüz bebekken başlamış.
Gelin Kuzey Gezer kimdir, birlikte tanıyalım!
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, sezona ortasından giriş yapmasına rağmen büyük beğeni topladı.
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Son iki sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'a rakip olan Uzak Şehir, daha ikinci haftasında total reytinglerde zirveyi görmeyi başardı.
Diziyi bu kadar güçlü yapan sebepler arasında konusu kadar oyuncular ve oyunculuklar da yer alıyor.
Ne yalan söyleyelim, o oyuncular ve oyunculukların zirvesinde de dizide Deniz Cihan karakterini canlandıran Kuzey Gezer bulunuyor.
Kuzey küçücük yaşına rağmen o kadar devleşen bir performansla oynuyor ki tüm izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor.
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Pekiii bilin bakalım kendisini daha önce nerede görmüştük? Evet, Yasak Elma'daki minik Halit Can'ımız o!
9 Eylül 2019'da dünyaya gelen Kuzey Gezer, ilk olarak Yasak Elma'da rol almıştı.
Güzeller güzeli minik Kuzey'e kariyerinde başarılar dileriz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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