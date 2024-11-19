onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Dizisinin Çocuk Oyuncusu Kuzey Gezer Daha Önce Rol Aldığı Diziyle Herkesi Şaşırttı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Uzak Şehir Dizisinin Çocuk Oyuncusu Kuzey Gezer Daha Önce Rol Aldığı Diziyle Herkesi Şaşırttı!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.11.2024 - 01:34

Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ilgi çeken konusuyla ilk haftadan güçlü bir reyting yakalamayı başardı. Hatta öyle ki dizi ikinci bölümüyle totalde Kızıl Goncalar gibi güçlü bir rakibi geçerek zirveye yerleşti. Dizinin konusu kadar izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer konu da oyunculardı. O oyuncuların başında da dizinin minik Deniz'i Kuzey Gezer geliyor. Küçücük yaşına rağmen devleşen Kuzey Gezer, meğer oyunculuğa henüz bebekken başlamış.

Gelin Kuzey Gezer kimdir, birlikte tanıyalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, sezona ortasından giriş yapmasına rağmen büyük beğeni topladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uzak Şehir, sezona ortasından giriş yapmasına rağmen büyük beğeni topladı.

Son iki sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'a rakip olan Uzak Şehir, daha ikinci haftasında total reytinglerde zirveyi görmeyi başardı.

Son iki sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'a rakip olan Uzak Şehir, daha ikinci haftasında total reytinglerde zirveyi görmeyi başardı.

Diziyi bu kadar güçlü yapan sebepler arasında konusu kadar oyuncular ve oyunculuklar da yer alıyor.

Diziyi bu kadar güçlü yapan sebepler arasında konusu kadar oyuncular ve oyunculuklar da yer alıyor.

Ne yalan söyleyelim, o oyuncular ve oyunculukların zirvesinde de dizide Deniz Cihan karakterini canlandıran Kuzey Gezer bulunuyor.

Ne yalan söyleyelim, o oyuncular ve oyunculukların zirvesinde de dizide Deniz Cihan karakterini canlandıran Kuzey Gezer bulunuyor.

Kuzey küçücük yaşına rağmen o kadar devleşen bir performansla oynuyor ki tüm izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Kuzey küçücük yaşına rağmen o kadar devleşen bir performansla oynuyor ki tüm izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pekiii bilin bakalım kendisini daha önce nerede görmüştük? Evet, Yasak Elma'daki minik Halit Can'ımız o!

Pekiii bilin bakalım kendisini daha önce nerede görmüştük? Evet, Yasak Elma'daki minik Halit Can'ımız o!

9 Eylül 2019'da dünyaya gelen Kuzey Gezer, ilk olarak Yasak Elma'da rol almıştı.

9 Eylül 2019'da dünyaya gelen Kuzey Gezer, ilk olarak Yasak Elma'da rol almıştı.

Güzeller güzeli minik Kuzey'e kariyerinde başarılar dileriz!

Güzeller güzeli minik Kuzey'e kariyerinde başarılar dileriz!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın