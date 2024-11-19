Uzak Şehir Dizisinin Çocuk Oyuncusu Kuzey Gezer Daha Önce Rol Aldığı Diziyle Herkesi Şaşırttı!

Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ilgi çeken konusuyla ilk haftadan güçlü bir reyting yakalamayı başardı. Hatta öyle ki dizi ikinci bölümüyle totalde Kızıl Goncalar gibi güçlü bir rakibi geçerek zirveye yerleşti. Dizinin konusu kadar izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer konu da oyunculardı. O oyuncuların başında da dizinin minik Deniz'i Kuzey Gezer geliyor. Küçücük yaşına rağmen devleşen Kuzey Gezer, meğer oyunculuğa henüz bebekken başlamış.

Gelin Kuzey Gezer kimdir, birlikte tanıyalım!