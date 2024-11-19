Yoksa Kavuşuyor muyuz? Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show Sorusuna Verdiği İmalı Cevap Umutlarımızı Yeşertti!
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Yoksa Kavuşuyor muyuz? Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show Sorusuna Verdiği İmalı Cevap Umutlarımızı Yeşertti!
Uzun yıllar boyunca cuma akşamlarının en büyük eğlence kaynaklarından biri Beyaz Show'du. Her cuma ekran karşısındaki yerimizi alır, ünlü konuklarla birlikte kahkaha tufanı yaşardık. Ancak Beyaz Show bir süredir ekranlarda yok ve bunun eksikliğini de fazlasıyla hissediyoruz. Son 2 senedir programın yeniden başlayacağına dair söylentiler olsa da konuyla ilgili hiçbir gelişme olmamıştı. Bu kez Beyazıt Öztürk'ün verdiği cevap kafaları fena karıştırdı!
Kaynak: 2. Sayfa
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Beyaz Show'un yayınlandığı dönemde cuma akşamlarını hatırlıyor musunuz? Geceyi evde geçirenleri ekrana kilitleyip kahkaha tufanı yaşatmadan bırakmazdı.
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Birbirinden ünlü konuklarla da seyir zevkini bir hayli yükseltirdi. Ancak ekranlara veda etmesinin ardından hayranlarını büyük bir boşluğa düşürdü.
Son 2 senedir programla ilgili herkesi heyecanlandıran iddialar ortaya atılıyor. Hemen her an yeniden başlayacakmış gibi servis edilen haberler merak duygumuzu artırmaya yetip artıyor bile.
Sonunda Beyazıt Öztürk'ten konuyla ilgili imalı da olsa bir açıklama geldi.
2. Sayfa mikrofonlarına konuşan ünlü komedyen, O Ses Türkiye ile ilgili bilgisinin olmadığını belirterek jüride yer almadığını söylemiş oldu. Beyaz Show'la ilgili soruya ise bir sonraki sefere cevabı vereceğini dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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