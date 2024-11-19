Yoksa Kavuşuyor muyuz? Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show Sorusuna Verdiği İmalı Cevap Umutlarımızı Yeşertti!

Uzun yıllar boyunca cuma akşamlarının en büyük eğlence kaynaklarından biri Beyaz Show'du. Her cuma ekran karşısındaki yerimizi alır, ünlü konuklarla birlikte kahkaha tufanı yaşardık. Ancak Beyaz Show bir süredir ekranlarda yok ve bunun eksikliğini de fazlasıyla hissediyoruz. Son 2 senedir programın yeniden başlayacağına dair söylentiler olsa da konuyla ilgili hiçbir gelişme olmamıştı. Bu kez Beyazıt Öztürk'ün verdiği cevap kafaları fena karıştırdı!

Kaynak: 2. Sayfa