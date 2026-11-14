Seni En Çok Yoran Kişilik Özelliğin Hangisi?
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Herkesin kendine özgü bir karakteri var. Bazen bizi biz yapan özellikler, farkında olmadan hayatımızı zorlaştırabiliyor. Fazla düşünmek, herkesi memnun etmeye çalışmak, kontrolü elden bırakamamak ya da duygularını içine atmak... Bunların hepsi zamanla insanı yorabiliyor. Peki, senin hayatını en çok zorlaştıran kişilik özelliğin hangisi?
1. Bir arkadaşın mesajına geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?
2. Bir işe başladığında nasıl hareket edersin?
3. Seni eleştirdiklerinde nasıl tepki verirsin?
4. Bir arkadaş grubunda herkes farklı bir plan yapmak istediğinde ne yaparsın?
5. Gece yatağa yattığında zihninden en çok neler geçer?
6. Birisi senden yardım istediğinde ne yaparsın?
7. Beklediğin bir şey istediğin gibi sonuçlanmadığında ne hissedersin?
8. İnsanlarla yaşadığın sorunlarda en çok neye takılırsın?
9. Bir konuda karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?
10. Seni en çok hangi durum sinirlendirir?
Aşırı Düşünmek
Kontrolcü Olmak
Sabırsız ve Aceleci Olmak
Herkesi Memnun Etmeye Çalışmak
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