Seni En Çok Yoran Kişilik Özelliğin Hangisi?

Senin zihnin hiçbir zaman tam anlamıyla susmuyor olabilir. Yaşadığın bir konuşmayı defalarca değerlendiriyor, insanların davranışlarının altında başka anlamlar arıyor ve henüz gerçekleşmemiş olaylar için bile kendini endişelendiriyorsun. Bazen çok küçük bir ayrıntı bile zihninde büyüyerek kocaman bir meseleye dönüşebiliyor. Üstelik yalnızca olumsuz olayları değil, güzel anları da tekrar tekrar düşünüyorsun. Acaba doğru mu davrandım, yanlış bir şey mi söyledim, karşımdaki insan ne düşünüyordur gibi sorular zihninde sürekli dolaşıyor. Bu durum seni dikkatli ve düşünceli biri yapsa da zaman zaman kendi kendinin en yorucu insanına dönüşmene neden oluyor. En büyük problemin, her sorunun bir cevabı ve her olayın bir açıklaması olması gerektiğine inanman. Oysa bazı şeyleri anlamlandıramadan da geride bırakabilirsin. Herkesin davranışını çözmek, her ihtimali hesaplamak veya geçmişteki bir anı yeniden yaşamak zorunda değilsin.