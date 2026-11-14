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Seni En Çok Yoran Kişilik Özelliğin Hangisi?

Seni En Çok Yoran Kişilik Özelliğin Hangisi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
14.11.2026 - 08:01
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Herkesin kendine özgü bir karakteri var. Bazen bizi biz yapan özellikler, farkında olmadan hayatımızı zorlaştırabiliyor. Fazla düşünmek, herkesi memnun etmeye çalışmak, kontrolü elden bırakamamak ya da duygularını içine atmak... Bunların hepsi zamanla insanı yorabiliyor. Peki, senin hayatını en çok zorlaştıran kişilik özelliğin hangisi?

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1. Bir arkadaşın mesajına geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?

2. Bir işe başladığında nasıl hareket edersin?

3. Seni eleştirdiklerinde nasıl tepki verirsin?

4. Bir arkadaş grubunda herkes farklı bir plan yapmak istediğinde ne yaparsın?

5. Gece yatağa yattığında zihninden en çok neler geçer?

5. Gece yatağa yattığında zihninden en çok neler geçer?
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6. Birisi senden yardım istediğinde ne yaparsın?

6. Birisi senden yardım istediğinde ne yaparsın?

7. Beklediğin bir şey istediğin gibi sonuçlanmadığında ne hissedersin?

7. Beklediğin bir şey istediğin gibi sonuçlanmadığında ne hissedersin?

8. İnsanlarla yaşadığın sorunlarda en çok neye takılırsın?

9. Bir konuda karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?

9. Bir konuda karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?

10. Seni en çok hangi durum sinirlendirir?

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Aşırı Düşünmek

Aşırı Düşünmek

Senin zihnin hiçbir zaman tam anlamıyla susmuyor olabilir. Yaşadığın bir konuşmayı defalarca değerlendiriyor, insanların davranışlarının altında başka anlamlar arıyor ve henüz gerçekleşmemiş olaylar için bile kendini endişelendiriyorsun. Bazen çok küçük bir ayrıntı bile zihninde büyüyerek kocaman bir meseleye dönüşebiliyor. Üstelik yalnızca olumsuz olayları değil, güzel anları da tekrar tekrar düşünüyorsun. Acaba doğru mu davrandım, yanlış bir şey mi söyledim, karşımdaki insan ne düşünüyordur gibi sorular zihninde sürekli dolaşıyor. Bu durum seni dikkatli ve düşünceli biri yapsa da zaman zaman kendi kendinin en yorucu insanına dönüşmene neden oluyor. En büyük problemin, her sorunun bir cevabı ve her olayın bir açıklaması olması gerektiğine inanman. Oysa bazı şeyleri anlamlandıramadan da geride bırakabilirsin. Herkesin davranışını çözmek, her ihtimali hesaplamak veya geçmişteki bir anı yeniden yaşamak zorunda değilsin.

Kontrolcü Olmak

Kontrolcü Olmak

Senin için belirsizlik, hayatın en zorlayıcı taraflarından biri. Bir şeyin nasıl ilerleyeceğini bilmek, planların doğrultusunda hareket etmek ve işlerin istediğin gibi sonuçlanmasını sağlamak istiyorsun. Bu nedenle çoğu zaman sorumluluk almaktan kaçmıyor, hatta başkalarının yapabileceği işleri bile kendi üzerine alıyorsun. Çevrendeki insanlar seni düzenli, disiplinli ve güvenilir biri olarak tanıyor olabilir. Ancak bu özelliklerin arkasında her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacın yatıyor. Birisi senin yönteminden farklı bir şekilde hareket ettiğinde huzursuz olabiliyor, planlar değiştiğinde ise kendini gergin hissedebiliyorsun. Asıl yorucu olan, her şeyin sorumluluğunu üstlenmen. İnsanların kararlarını, davranışlarını ve hayatın getireceği sürprizleri kontrol edemezsin. Buna rağmen sürekli her şeyi yönetmeye çalışmak enerjini tüketiyor.

Sabırsız ve Aceleci Olmak

Senin için beklemek oldukça zor. Bir şeyi istediğinde hemen gerçekleşmesini, bir sorun yaşandığında anında çözülmesini ve insanların kararlarını fazla uzatmadan vermesini istiyorsun. Zaman kaybetmekten hoşlanmıyor, harekete geçmeyi düşünmekten daha önemli buluyorsun. Bu özelliğin sayesinde birçok konuda hızlı davranabiliyor ve fırsatları değerlendirebiliyorsun. Ancak bazen hızın, ihtiyaç duyduğun düşünme süresinin önüne geçiyor. Bir karar vermeden önce yeterince değerlendirme yapmayabiliyor, işler istediğin hızda ilerlemediğinde gereğinden fazla gerilebiliyorsun. İlişkilerinde de benzer bir durum yaşayabilirsin. Karşındaki insanın seni hemen anlamasını, sorunları hızlıca çözmesini ve beklentilerine çabucak karşılık vermesini isteyebilirsin. Fakat herkesin olayları değerlendirme ve karar verme hızı aynı değil.

Herkesi Memnun Etmeye Çalışmak

Senin en büyük yorgunluğun, kendi isteklerinle başkalarının beklentileri arasında sıkışıp kalmandan kaynaklanıyor olabilir. İnsanları kırmamak, kimseyle sorun yaşamamak ve çevrendeki herkesin mutlu olmasını sağlamak senin için oldukça önemli. Bu nedenle bazen istemediğin şeylere bile evet diyebiliyor, kendi ihtiyaçlarını sürekli ikinci plana atabiliyorsun. Birisi senden bir şey istediğinde hayır demeden önce defalarca düşünüyorsun. Karşındaki insanın üzülmesinden, sana kızmasından veya hakkında kötü düşünmesinden çekiniyor olabilirsin. Üstelik yaptığın fedakarlıkların fark edilmesini beklediğin zamanlar da oluyor. Fakat beklediğin karşılığı göremediğinde hayal kırıklığı yaşıyorsun. İnsanlara değer vermen ve onları düşünmen güzel bir özellik. Ancak bunun kendinden vazgeçmek anlamına gelmesine izin vermemelisin. Herkesin sorununu çözmek, herkese yetişmek ve bütün ilişkileri ayakta tutmak senin görevin değil.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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