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Tarot Falına Göre 15 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Temmuz Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, her şeyi tek başına halletmek isteyebilirsin ancak maalesef durumlar buna izin vermeyecek sevgili okurum. Başka insanların, işlerine burnunu sokmasını sevmiyor olabilirsin. Fakat, bugün yardım almanın sana oldukça faydası olacağını söyleyebilirim. Beni dinlemen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla beraber, yakın zamanda aşk hayatında bazı gelişmeler yaşanacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Çok mutlu olacağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün; iş yerinde patronunun verdiği yeni bir görev, durgun dönemden çıkarak hareketli bir döneme geçmene sebep olacak diyebilirim. Gelen hareketliliğin ardından da hayatında birçok yeni seçenekle karşılaşacaksın açıkçası. Bakalım seni neler bekliyor? Heyecanlandım! :) Bununla beraber, birtakım haberler gelecek sana. Bu haberlere çok sevineceksin. Beklemede kal! Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, hayatını etkileyecek bazı olumsuz haberlerle ilgilenmek zorunda kalacaksın gibi geldi bana. Yaşadıkların ne yazık ki senin elinde olmayacak ve maalesef kendini bu şartlara hazırlamak zorunda kalacaksın. Üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok sevgili okurum. Kendine güvenmen gerekiyor. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, gecenin karanlığı tüm güne yayılmış gibi adeta. Gün içinde başına gelecekler yüzünden kendini savunmasız hissedebilirsin. Ancak, her karanlığın ardında bir gün ışığı olduğunu hatırlamanı istiyorum. Biraz sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olsun :) Bununla beraber, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişim saç modelinle ilgili olacak benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, yaşadığın şeyler konusunda her açıdan kendini sorgulamanı istiyorum. Geçmişi bir kenara bırakıp bundan sonra yaşanacak yeni şeylere odaklanma vakti gelmiş gibi görünüyor sevgili okuyucum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, geçmişte yaşadıklarından kurtulup kendine yepyeni bir sayfa açarak içinde bulunduğun duygusal durumdan çıkacağını görüyorum. Yarın artık senin için yepyeni bir başlangıç olacak. Oh be! :) Bakalım neler yaşanacak? Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla beraber, yakın bir zamanda da maddi açıdan rahata ereceğini söyleyebilirim. Eline bir miktar para geçecek. Bu parayla borçlarını kapatabileceksin. Senin adına o kadar mutluyum ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, uzun süredir olmayacağını bile bile ısrarla arzuladığın şeylerin artık gerçekleşmeyeceğini kabulleneceksin. Bu süreç biraz gözyaşı içinde geçebilir ancak bu vedalaşmanın ardından yenilenme sürecine gireceksin. Bence bu senin için en doğrusu. En güzelleri senin olsun! :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün; arkadaş veya aile arasında yaşayacağınız tüm olumsuzlukların giderilmesinde, senin çok büyük bir payın olacak diyebilirim. Daha sonrasında atılacak adımlar da senin söylediklerin doğrultusunda ilerleyecek. Özetle senin rolün çok büyük sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Adında 'L' harfi olan biri var. Seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Ay çok heyecanlandım. Bence ona bir şans vermelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, içini sıkan bir şeyler görüyorum. Aslında bunlar, her zaman karşılaştığımız genel olumsuzluklar ancak seni artık o kadar darlamış ki gözünde büyütmeye başlamışsın. Senden, biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Kendini rahatlatman gerekiyor benden söylemesi. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin yakın zamanda sana sürprizi olacak. Sonucunda çok mutlu olacaksın. Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç yakında sona eriyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, uzun süre sonra gücün sende olduğunu hissedeceksin diyebilirim. Enerjini kaybettiğin bir dönemden geçtiğini görüyorum ancak hiç endişelenme. Her şeyin yolunda gideceğine inancım tam! Bununla beraber, bugün şiddetli baş ağrısı yaşayabilirsin. Bu yüzden bol su tüketmen gerekiyor. Gürültülü ortamlardan da uzak durmalısın. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak! Uzun zamandır ayalini kurduğun o aşkı sonunda yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Normalde; yapacağın işler için birazcık risk almak, heyecanlı ve güzel gelebilir sevgili okurum. Ancak bugün, senden hiçbir şekilde risk almamanı istiyorum. Aksi takdirde sonrasında pişman olacaksın. Ben söyleyeyim de son kararı yine sen ver :) Bununla beraber, çevrenden birinin de sana güzel haberleri olacak. Keşke herkesin etrafında seninkiler gibi kişiler olsa. Ayrıca, ailen seninle konuşma yapmak istiyor gibi geldi bana. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir, diğer insanların gözünün önünde olduğunu ve hepsinin de favorisi olduğunu görüyorum. Senin için bugün de aynı şekilde, herkes tarafından beğenildiğin bir gün olacak. Bu durumdan çok memnun olduğunu biliyorum. Ne mutu bana o halde :) Bununla beraber, aradığın aşkı bulmana çok az kaldı! Bu süreçte biraz daha sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Maalesef bu mümkün değil o senin fikrin

Turan Çalıklı

😍🥰🤩💘❤️👍🫶✌️😉

Turan Çalıklı

O olumsuz haberler hangi konu ile ilgili acaba