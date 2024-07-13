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Tarot Falına Göre 14 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 14 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 14 Temmuz Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son günlerde hava oldukça değişken ve senin de vücut direncinin düştüğünü görüyorum. Bu yüzden hastalıklara karşı dikkatli olmanı istiyorum. Seçtiğin karta göre; üzerinde her zamankinden çok daha sakin bir hava var diyebilirim. Bu durgunluğun, sana faydası olacağını görüyorum. Bununla beraber, yakın zamanda güzel haberler alacaksın. Bu haber sana en yakın arkadaşından gelecek. Bakalım neler yaşanacak? Beklemede kal! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, gün içinde şöyle bir oturup inancını ve vicdanını sorgulayacağını görüyorum. İnandığın din ne olursa olsun, ona doğru manevi bir yönelmede bulunacaksın. İnsanın manevi olarak kendini rahatlatması da gerekiyor sonuçta değil mi sevgili okurum? Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. İminde 'S' harf olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, iş hayatında güzel bir döneme girdiğini görüyorum sevgili okurum. Yoğunluk ve sosyal hayatını o kadar güzel dengeleyeceksin ki her şey kusursuz ilerleyecek. Herkes sana imrenecek desem yalan söylemiş olmam sanırım. Ay ben şimdiden heyecanlandım! Bununla beraber, maddi açıdan da yakın zamanda sıkıntıya girebilirsin gibi geldi bana. Bu sebeple kendine bütçe planı oluşturman gerekiyor. Sonrasında daha da büyük sorunlar yaşamanı istemiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, nedendir bilmiyorum ancak içinde bir endişe var ve bu yüzden de kendini çok fazla sınırlıyorsun. Geçmişinde kötü şeyler yaşadığının farkındayım ancak lütfen hayatına giren yeni insanlara, bu şekilde ket vurma :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda da bazı dedikodular gelecek kulağına. Buna hazırlıklı olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, uzun süredir sonuçlanmasını beklediğin şeylerin bir türlü gerçekleşmemesinden dolayı içinde bir korku oluştuğunu görüyorum sevgili okurum. Bundan dolayı da her şeyin kötü olacağına kendini inandırmışsın. Her şeyin bir oluş süresi var sonuçta. Kendini bu kadar düşürme olur mu? Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Senin adına o kadar heyecanlandım ki. Her şey gönlüne göre olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır etrafın o kadar kalabalık ki artık şöyle bir yalnız kalmak istiyorsun. Bugün, lütfen sadece kendine zaman ayır olur mu? Benliğine konsantre olduğun zaman, her şeyin daha kolay olacağını göreceksin. Bana güven! Yürüyüşe çıkmayı deneyebilirsin bence, ne dersin? Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Çok mutlu olacaksın. Spoiler vermek istemiyorum daha fazla. Yaşayarak görelim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün planladığın veya hazırlandığın bir olay, düşündüğün gibi gitmeyecek ve büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek. O yüzden, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmanı öneriyorum. Daha güzelleri seni bulacak zaten :) Bununla beraber, geçmişe bu kadar takılı kalmaman gerektiğini düşünüyorum. Aslında bunu farkındasın. Bu sebeple önüne bakmalısın. Bu şekilde devam etmeyeceğini tekrar sana hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın. Ay çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Eğitimini simgeleyen bu kart, kariyerinin nihayet yola gireceğini gösteriyor bana. Her şeyin güzel gittiğini gördükten sonra vereceğin kararlar da o yönde şekillenecek. Bununla beraber, yakın zamanda güzel bir haber alacağını da söylemeliyim. Biraz sabırlı olman gerekiyor sadece. Ayrıca, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişimler sonucunda çevrenden de güzel geri dönüşler alacaksın. Senin adına o kadar mutluyum ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yani nedendir bilmiyorum ancak sende acıyı seven duygusal mazoşistlik olduğunu görüyorum sevgili okurum. Hayatında bazı şeyler yolunda gitmiyor ve sen bunu farkında olmana rağmen içten içe durumdan zevk alıyormuş gibi davranıyorsun. Buna bir son vermen gerekiyor. Bunları söylediğim için özür dilerim. Fakat, senin iyiliğini düşünüyorum. Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi. Bu değişim saçınla ilgili olacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, uzun süredir çabaladığın bir işin sonuçlanması için son düzlüğe geliyorsun gibi geldi bana. Az daha sabret lütfen. Bununla beraber, gün içinde sosyal hayatında beklemediğin bir şekilde düşüş yaşayabilirsin sevgili okuyucum. Bu bir arkadaşınla kavga etmek olabilir, hatta bu insanı hayatından çıkarma raddesine bile gelebilir. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Ayrıca, sağlığına da özen göstermelisin. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? Havalar da oldukça sıcak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Zihninde, geçmişten beri kafanı kurcalayan düşünceler olduğunu ve senin de maalesef vazgeçmenin eşiğine geldiğini görüyorum. Lütfen, bu zamana kadar sabrettiğin şey için biraz daha bekle ve sakın vazgeçme. Sana olan inancım sonsuz :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Sevdiğin birinden borç istemeye çekiniyor gibisin. Kendini rahatlatman gerekiyor bence. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı da yakında yaşayacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Güç"

Seçtiğin kart; "Güç"

Bugün, hayatında büyük şeyler başarmak için gerekli olan potansiyeli sonunda gün yüzüne çıkarıyorsun ve senin için şansın yanında olacağı bir dönem başlıyor. Oh be! Ben buradan rahatladım valla :) Bununla beraber, isminde 'M' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bu kişiye biraz ön yargılı gibisin. Bence bunu yapma :) Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Şuan zaten maddi sıkıntıdayım

Turan Çalıklı

👍aynen bencede doğru söylüyorsun