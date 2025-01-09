Renault Fiyat Listesi Ocak 2025: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Yeni yılın gelmesiyle otomobil markaları da fiyatlarında güncellemeye gitti. Birçok otomobil markası, Ocak ayı güncel fiyatlarını yayınladı. Renault da ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri. Renault Ocak fiyatları merak konusu olmuşken yeni ayın fiyatları da açıklandı. Renault Ocak ayı fiyat listesi yayınlandı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ne kadar oldu?

İşte, Renault Ocak 2025 fiyat listesi.

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