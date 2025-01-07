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Volvo Fiyat Listesi Ocak 2025: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

etiket Volvo Fiyat Listesi Ocak 2025: S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 13:57

2025 yılının gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitmeye başladı. Aralık ayında listelenen fiyatlarda değişikliğie gitti. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen İsveç'in otomotiv devi Volvo Ocak ayı fiyatları da merak konusu. Ocak ayı itibariyle, Volvo fiyat listesi güncellendi.

Peki, Volvo S90, V90, XC40, C40, XC60 ve XC90 ne kadar? 

İşte Volvo Ocak 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Volvo Fiyat Listesi Ocak

Volvo Fiyat Listesi Ocak

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan S90, bu ay 5.520.130 liradan satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, 2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılına ait modellere aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, Ekim tarihine ait olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo S90 fiyat listesi Ocak 2025

Volvo S90 fiyat listesi Ocak 2025
  • S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 5.520.130 TL

Volvo Cross Country fiyat listesi Ocak 2025

Volvo Cross Country fiyat listesi Ocak 2025
  • V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 5.470.210

Volvo XC40 fiyat listesi Ocak 2025

Volvo XC40 fiyat listesi Ocak 2025
  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.826.906 TL

Volvo EC40 fiyat listesi Ocak 2025

Volvo EC40 fiyat listesi Ocak 2025
  • EC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultra Tam Elektrik 3.406.458 TL
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Volvo XC60 fiyat listesi Ocak 2025

Volvo XC60 fiyat listesi Ocak 2025

  • XC60, B5 AWD Plus, Black Edition Mild Hybrid Benzin, 5.354.110 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 5.544.880 TL

Volvo XC90 fiyat listesi Ocak 2025

Volvo XC90 fiyat listesi Ocak 2025

  • XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 6.889.150 TL

  • XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 7.338.220 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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