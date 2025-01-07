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Jeep Fiyat Listesi Ocak 2025: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

etiket Jeep Fiyat Listesi Ocak 2025: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 14:34

2025 yılının gelmesiyle otomobil markaları da fiyat güncellemesine gitti. Ocak ayı itibariyle güncel otomobil fiyatları internet siteleri üzerinden yayınlanıyor. Arazi araçları ve SUV segmentinde en çok tercih edilen meakalardan biri olan Jepp de Ocak ayı fiyatlarını güncelledi. Jeep Ocak ayı güncel fiyatları resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Ocak fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Ocak fiyat listesi.

Kaynak

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Jeep fiyat listesi Ocak 2025

Jeep fiyat listesi Ocak 2025

Jeep'in en uygun modeli olarak listelenen Renegade, Ocak ayında 1.828.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Ocak 2025

Jeep Renegade fiyat listesi Ocak 2025

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.978.000TL

  • Tavsiye edilen Ocak ayı nakit satış fiyatı 1.828.000 TL

Jeep Compass fiyat listesi Ocak 2025

Jeep Compass fiyat listesi Ocak 2025

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.403.650 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.458.650TL

Jeep Avenger fiyat listesi Ocak 2025

Jeep Avenger fiyat listesi Ocak 2025

  • Jeep Avenger 115KW Summit 1.920.000 TL

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp 1.710.000TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Ocak 2025

Jeep Wrangler fiyat listesi Ocak 2025
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.922.500TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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