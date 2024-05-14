Tarih ve Mitoloji ile Harmanlanmış Bir Kitap: Tavuskuşu Güncesi - Burak Eldem Röportajı

Annem ve babam arkeolog değildi ama arkeolog bir aileden geliyorum hatta Türkiye'de arkeolojiyi yerleştiren aile diyebilirim rahatlıkla. Osman Hamdi ve Halil Edhem, büyük-büyük amcalarım. İşin içinde genetik faktörler var mı bilemiyorum ama kendimi bildim bileli tarih ve arkeolojiyle çok yakından ilgiliyim, özellikle de İlkçağ tarihi ve Prehistorya ile. Bu gezegen üzerinde bizden binlerce yıl önce yaşamış insanların kültürleri, düşünce biçimleri ve evrenle ilgili yorumlarını anlamaya çalışmak çok heyecan veriyor bana. Bu anlamda Yakındoğu'dan Kuzey Avrupa'ya, Hindistan'dan Orta Amerika'ya kadar o zengin mitoloji ve semboller külliyatından elimden geldiğince yararlanmaya çalışıyorum. Ezoteri, zaten bu kültürleri yaratan insanların bilgiyle ilişki kurma biçimini belirliyor. Herkesle paylaşılan bilgi ya da kapalı ve adanmış bir topluluk içinde sembollerle üzeri kapatılarak saklanan bilgi. Bunlardan birincisi oldukça geniş harcıalem bilgiyi oluşturuyor ikincisi de ezoterik bilgiyi. Eski Mısır'dan Mezopotamya'ya, Hint'ten Eski Yunan'a dek tüm kadim kültürlerin çekirdeğinde ezoteriyle karşılaşıyoruz. Ama adı üstünde, 'kapalı' bir bilgi söz konusu burada ve onun semboller sistemini çözebildiğimiz kadarıyla, küçük bir bölümünü anlayabiliyoruz yalnızca. Bu kadarı bile bana heyecan verici geliyor.

-Son yıllarda özellikle ezoterizme ilgi arttı gibi geliyor bana, sen bu konuda ne düşünüyorsun?

Aslında Batı'da geçen yüzyıldan bu yana bu konuya eğilim sürekli artıyor ama haklısın, son 20 yılda bu ilginin katlanarak arttığını görebiliyoruz. Asıl mesele, bu ilgiyi doyurabilecek kadar sağlam ve güvenilir kaynakların olup olmadığı. Daha da önemlisi, insanların bu kaynaklara başvurarak bilgi edinme sürecini çekici bulup bulmadıkları. İşin orası biraz bulanık. Benim gördüğüm kadarıyla kolay ve kısa yoldan edinilmiş ezber bilgilere rağbet daha fazla.

-Sadece yayımlanmış kitaplar değil, kadim gizli öğretiler, ezoterik bilgiler ve buna benzer konularda epey YouTube içeriği de gözüme çarpıyor. Peki, bu işi sadece gizem yaratmak için yapanlarla, gerçek araştırmacıların bilgilerini konuyla ilgilenenler nasıl ayırt edecekler?

Bunun yolu elbette 'egzantrik' olanla kısa yoldan yanıtlar elde etmeye çalışmaktan değil, gerçek anlamda konuya ilgi duyup sabırlı olmaktan geçiyor. Birkaç kitap okuyarak hemen fikir sahibi olmayı sağlayabilecek bir alandan söz etmiyoruz burada. Temelden başlayarak sistemli okumalarla, seminerlerle, mümkün olduğunca titiz incelemelerle yürünecek bir yol bu. Aslına bakarsan çok da zor değil, bugün 20 yıl öncesine göre çok daha fazla kaliteli kaynak bulmak mümkün Türkçede. Basit bir aramayla ya da güvenilen kişilere danışarak sağlam bir kaynak külliyatına yavaş yavaş erişmek mümkün ama insanların buna sabrı var mı, yoksa hemen kulaktan dolma bilgiyle yetinmeye mi eğilimliler; mesele burada.