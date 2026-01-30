onedio
article/comments
Tam 40 Yıldır Hayatımızdalar: Türk Rock Müziğin Öncülerinden Bulutsuzluk Özlemi

Ecem Bekar
Ecem Bekar
30.01.2026 - 19:16

Bazı gruplar sadece müzik yapmaz; bir dönemin ruhunu taşır, toplumsal hafızanın sesi olur ve nesiller arası sarsılmaz bir köprü kurar. 1980’lerin ortasında, Türkiye’nin kültürel iklimi henüz yeni yeni şekillenirken Nejat Yavaşoğulları önderliğinde yola çıkan Bulutsuzluk Özlemi, tam 40 yıldır hayatımızın en kıymetli fon müziği olmaya devam ediyor.

İsimlerini Mümtaz Soysal’ın bir makalesinden aldılar.

Grubun ismi sanılanın aksine bir şiirden değil, Mümtaz Soysal’ın bir makale başlığından geliyor. Nejat Yavaşoğulları’nın zihninde yer eden bu 'Bulutsuzluk Özlemi' ifadesi, aslında grubun müziğini sadece notalar üzerine değil, toplumsal bir bilinç üzerine kuracağının ilk işareti.

Herkesin sesi oldular.

Onların şarkılarında sadece bireysel aşk hikayeleri yok; barışın, doğanın ve adaletin de sesi var. Müziklerini modern hayatın çıkmazlarını sorgulayan evrensel bir araç olarak kullandılar. 'Güneye Giderken' ile hepimizin bir dönem hissettiği o kaçış arzusunu, bir vazgeçiş değil bir farkındalık hikayesi gibi anlattılar.

Nesilleri birleştiren o zamansız parçayı yarattılar.

'Sözlerimi Geri Alamam', her yaştan dinleyicinin aynı tutkuyla, adeta bir yemin gibi eşlik ettiği bu eser, grubun 40 yıllık mirasının en parlak parçası.

"Acil Demokrasi" ilk kez İnsan Hakları konserinde söylendi.

Grup, 1989 yılında Cem Karaca gibi dev isimlerle beraber İnsan Hakları Derneği konserlerinde sahne aldı. İşte o tarihi atmosferde ilk kez seslendirilen 'Acil Demokrasi', kısa sürede Türkiye'nin en politik ve en sevilen rock marşlarından biri haline geldi.

Senfoniyle rock’ı harika bir şekilde harmanladılar.

Unutulmaz 'Symphonic Project' ile rock müziğin senfonik bir disiplinle nasıl devleşebileceğini hepimize gösterdiler. Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestralarıyla yaptıkları bu vizyoner iş birliği, grubun müzikal sınırları ne kadar zorlayabileceğini kanıtladı. Bu proje, hâlâ Türkiye'nin en nitelikli müzikal işlerinden biri olarak anılıyor.

1993 yılında dünya yıldızı Sting, İnönü Stadı’nda konser verdiğinde ön grup kimdi dersiniz?

Tabii ki Bulutsuzluk Özlemi! O gece stadyumu dolduran binlerce kişi, sadece dünya yıldızını değil, Türkçe rock'ın stadyumlara nasıl yakıştığını da görmüş oldu.

20. yıllarında önde gelen rock yıldızlarını bir araya topladılar.

Grubun 20. yılı (2007), tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Sahnede kimler yoktu ki? Şebnem Ferah, Duman, Mor ve Ötesi, Aylin Aslım, Zuhal Olcay ve Redd... Bu kadro, grubun yeni nesil rock müzisyenleri üzerindeki muazzam etkisinin en somut kanıtıydı.

Bu köklü yolculuk, hafızalardan silinmeyecek çok özel bir akustik konserle taçlanıyor.

Bulutsuzluk Özlemi, Semplice Quartet’in de sahnede yer alacağı bu gecede, kültleşmiş eserlerini farklı bir perspektifle yeniden yorumluyor. Rock tınılarının yaylıların zarafetiyle buluşacağı bu performans, hem grubun 40 yıllık emeğine bir saygı duruşu hem de dinleyiciler için eşsiz bir şölen vaat ediyor.

🎶 Bu eşsiz buluşmayı takvimlerinize not etmeyi unutmayın:

  • 📆 Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 20.30

  • 📍 Yer: İş Kuleleri Salonu, Levent

