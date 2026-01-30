Tam 40 Yıldır Hayatımızdalar: Türk Rock Müziğin Öncülerinden Bulutsuzluk Özlemi
Bazı gruplar sadece müzik yapmaz; bir dönemin ruhunu taşır, toplumsal hafızanın sesi olur ve nesiller arası sarsılmaz bir köprü kurar. 1980’lerin ortasında, Türkiye’nin kültürel iklimi henüz yeni yeni şekillenirken Nejat Yavaşoğulları önderliğinde yola çıkan Bulutsuzluk Özlemi, tam 40 yıldır hayatımızın en kıymetli fon müziği olmaya devam ediyor.
İsimlerini Mümtaz Soysal’ın bir makalesinden aldılar.
Herkesin sesi oldular.
Nesilleri birleştiren o zamansız parçayı yarattılar.
"Acil Demokrasi" ilk kez İnsan Hakları konserinde söylendi.
Senfoniyle rock’ı harika bir şekilde harmanladılar.
1993 yılında dünya yıldızı Sting, İnönü Stadı’nda konser verdiğinde ön grup kimdi dersiniz?
20. yıllarında önde gelen rock yıldızlarını bir araya topladılar.
Bu köklü yolculuk, hafızalardan silinmeyecek çok özel bir akustik konserle taçlanıyor.
