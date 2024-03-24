Tabakta Bıraktığın Son Kuru Yemişe Göre Ne Kadar Elitsin?
Tabakta Bıraktığın Son Kuru Yemişe Göre Ne Kadar Elitsin?
Senin için harika bir kuru yemiş tabağı hazırladık! Bu süper lüks kuru yemiş tabağında en sona bıraktığın o lezzet ne kadar elit olduğunu gösterecek. Bu gerçek ile yüzleşmeye hazır mısın?
İşte başlıyoruz, bir tabakla ne kadar elit olduğunu öğrenmek üzeresin!
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Saha ikram ettiğimiz ve hoş bir sohbete eşlik eden bu tabağın dibinde kalan kuru yemiş hangisi olurdu?
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Kraliyet soyundan geldiğin çok açık!
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Elitliğin kitabını yazmışsın!
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Elitizmin poster çocuğusun!
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Simgesel elitsin!
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Elitler kulübüne giremedin!
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Senin elitlikle yakından uzaktan alakan yok!
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