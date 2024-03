Tabakta Bıraktığın Son Kuru Yemişe Göre Ne Kadar Elitsin?

Sen, elitizmin ışıltılı dünyasının en gözde poster çocuğusun! Her adımında zarafet ve asaleti sergileyen, her hareketiyle etrafındaki insanları büyüleyen birisin. Seninle aynı mekanda bulunmak, birçoğu için adeta bir ayrıcalık. Seninle geçirilen her an, pek çok kişi için unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Seninle aynı hava soluyanlar, kendilerini bir adım önde hissediyor. Çünkü sen, elitizmin en çarpıcı temsilcilerindensin. Şüphesiz ailenin en göz alıcı poster çocuğusun!

Ve eğer elitlik bir suçsa, sen o suçu işleyen isim olabilirsin! Çünkü sen, elitlik konusunda sadece örnek alınacak bir kişi değil, aynı zamanda bu kavramı baştan yazan bir öncüsün. Statü sembolü olmakla yetinmeyip, elitliği kendi tarzın ve tutumunla yeniden tanımlıyorsun.

İnsanları yöneten, ikna eden ve duygularını önceden hisseden müthiş bir gözlemcisin. Bu sayede elitliğin, bilgelikle birleştiriyor ve etrafındakilere eşsiz bir ilham kaynağı oluyorsun. Senin gibi olmak, sınıflar arası dengeyi sarsmak ve kendi statüsünü elde etmek isteyen onlarca genç olduğuna eminiz!