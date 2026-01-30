Sürüden Kopmak mı, Sürüde Kaybolmak mı?
Dijital İnsanın Yalnız Yürüyüşü
Sosyal medyanın en çok konuşulduğu, en çok tartışıldığı bir zamandayız. Herkesin gündeminde yapay zekâ var; algoritmalar, otomasyon, insan sonrası gelecek… Ama garip bir şekilde, daha canlı, daha kanlı, daha gündelik bir güç sessizce hayatlarımızı dönüştürmeye devam ediyor: sosyal medya. Alışkanlıklarımızı, ilişkilerimizi, dikkat eşiğimizi, hatta yalnızlık biçimlerimizi yeniden tanımlıyor.
Tam da bu atmosferde, 10 Şubat 2026’da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşecek “Sosyal Medyanın Geleceği – Geleceğin Sosyal Medyası” başlıklı DİJİ-TAL İNSAN Zirvesi, ister istemez zihnimde başka bir sahneyi çağırdı.
Hayal edin: Torosların zirvesinde bir çoban, Mehmet. Yanında köpeği Karabaş, önünde yüzlerce koyundan oluşan bir sürü.
Penguenin dağlara yürümesiyle, Yalnız’ın zirveye çıkışı arasında ince bir çizgi var.
