Sunum Tabaklarında Şıklık ve Fonksiyonellik Bir Arada

Doğru tabak seçimi yemeğin görünümünü, sunumun başarısını ve hatta lezzeti bile etkiler. Bu sebeple sunuma uygun şekilde seçim yapmak önem kazanır. Seçim yapılırken ilk olarak servis edilecek yiyeceğin türüne göre tabak seçilmelidir. Örneğin; meze, peynir veya atıştırmalıklar için kayık veya oval tabaklar tercih edilebilirken ana yemeklerde daha geniş, derin ya da düz modeller uygun olacaktır.

Aynı zamanda renk seçimi de oldukça önemlidir. Beyaz porselen tabaklar, yiyeceklerin rengini öne çıkarmak için en ideal tercihlerdendir. Daha iddialı sofralarda ise desenli veya renkli tabaklarla dekoratif bir kontrast kolaylıkla yaratılabilir. Fonksiyonel kullanım açısından da tabakların çizilmelere karşı dayanıklı olması yanında bulaşık makinesinde de yıkanabilir olması önemlidir.