Şubat 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 15:22

Yeni yılın gelmesiyle araba fiyat listelerinde de değişim yaşandı. Ocak ayının başında neredeyse her otomobilin fiyatında artış görüldü. Hal böyle olunca Şubat ayı fiyat listeleri de merak konusu oldu. Fransız menşeli Renault, Şubat ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini 2 Şubat tarihinde paylaştı.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Şubat 2026 fiyat listesi.

Renault fiyat listesi Şubat 2026

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Şubat ayında 1.582.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Şubat 2026

  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.582.000 TL (2025 model)

  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.730.000 TL (2025 model)

Renault Captur fiyat listesi Şubat 2026

  • Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 2.067.000 TL (2025 model)

Renault Megane fiyat listesi Şubat 2026

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.112.000 TL (2026 model)

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.270.000 TL (2026 model)

Renault Megane E-Tech Elektrikli

  • Techno EV60 220 hp 2.277.000 TL

  • Esprit Alpine EV60 220 hp 2.377.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Şubat 2026

  • techno mild hybrid 160 hp auto 2.393.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 2.983.000 TL

  • techno esprit alpine full hybrid E-tech 200 hp 3.362.000 TL

Renault Duster fiyat listesi Şubat 2026

  • Evolution Eco-G 120 hp 1.780.000 TL

  • Techno Turbo Tce EDC 145 hp 1.907.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Şubat 2026

  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.752.000 TL

