Spor Yaparken Neden Sürekli Susarız? Vücut Neden Sürekli Su İhtiyacı Hisseder?
Spor sırasında bir anda susuzluğun bastırması aslında vücudun sana çok önemli sinyaller verdiğinin göstergesi. Terleme, artan nabız, kasların daha fazla çalışması… Hepsi su dengesini doğrudan etkiliyor.
Peki bu hissin ardında neler var? İşte spor yaparken susuzluk hissini tetikleyen başlıca nedenler:
Terleme yoluyla sıvı kaybı yaşarız.
Kasların daha fazla oksijene ihtiyaç duyması sıvı tüketimini artırır.
Nabız yükseldikçe vücut daha fazla su talep eder.
Solunum yoluyla sıvı kaybı artar.
Egzersiz sırasında vücudun ısısı yükselir.
Elektrolit dengesi bozulur.
Beyin susuzluğu daha hızlı algılar.
Günlük su tüketimi yetersizse egzersizde susuzluk daha hızlı hissedilir.
