Spor Yaparken Neden Sürekli Susarız? Vücut Neden Sürekli Su İhtiyacı Hisseder?

Ceren Özer
30.09.2025 - 12:04

Spor sırasında bir anda susuzluğun bastırması aslında vücudun sana çok önemli sinyaller verdiğinin göstergesi. Terleme, artan nabız, kasların daha fazla çalışması… Hepsi su dengesini doğrudan etkiliyor. 

Peki bu hissin ardında neler var? İşte spor yaparken susuzluk hissini tetikleyen başlıca nedenler:

Terleme yoluyla sıvı kaybı yaşarız.

Egzersiz yaptığında vücudun ısısını dengelemek için terlemeye başlar. Bu terleme ile birlikte su ve elektrolit kaybı meydana gelir. Özellikle sıcak havalarda ya da yoğun antrenmanlarda kaybedilen sıvı miktarı artar ve bu da susuzluk hissini güçlendirir.

Kasların daha fazla oksijene ihtiyaç duyması sıvı tüketimini artırır.

Kaslar çalışırken daha fazla oksijen ve enerjiye ihtiyaç duyar. Bu süreçte kan akışı hızlanır, vücut sıvılarını daha yoğun şekilde kullanır. Dolayısıyla egzersiz sırasında kasların verimli çalışabilmesi için ekstra suya ihtiyaç duyulur.

Nabız yükseldikçe vücut daha fazla su talep eder.

Antrenman sırasında kalp atış hızın yükselir ve bu da dolaşım sisteminin daha çok çalışmasına neden olur. Kanın akışkanlığını koruması ve organların sağlıklı çalışabilmesi için vücut daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar, bu da susuzluk hissini artırır.

Solunum yoluyla sıvı kaybı artar.

Yoğun egzersiz yaparken daha hızlı ve derin nefes alıp verirsin. Bu sırada akciğerlerden de bir miktar su buharı kaybedilir. Solunum yoluyla gerçekleşen bu gizli sıvı kaybı da sporda susamanın nedenlerinden biridir.

Egzersiz sırasında vücudun ısısı yükselir.

Spor yaparken bedenin ısısı artar ve bu ısıyı düşürmek için suya daha çok ihtiyaç duyulur. Yeterli su tüketilmezse vücut sıcaklığını kontrol etmekte zorlanır, bu da yorgunluk ve susuzluğu daha belirgin hale getirir.

Elektrolit dengesi bozulur.

Terleme ile birlikte sadece su değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de kaybolur. Bu minerallerin azalması vücudun denge mekanizmasını zorlar ve beyin susuzluk sinyallerini daha güçlü gönderir.

Beyin susuzluğu daha hızlı algılar.

Egzersiz sırasında kan hacminin azalmasıyla birlikte beyin, su içmelisin uyarısını normalden daha erken ve daha güçlü şekilde verir. Bu yüzden spor yaparken susama hissi bir anda yoğunlaşır.

Günlük su tüketimi yetersizse egzersizde susuzluk daha hızlı hissedilir.

Eğer gün boyu yeterince su içmemişsen, egzersiz sırasında bu eksiklik kendini hemen gösterir. Uzmanlara göre sağlıklı bir yetişkinin günde en az 8 bardak su içmesi gerekir. Spor yapıyorsan bu miktarı biraz daha artırman, hem performansını hem de vücudunun dengesini korumana yardımcı olur.

