Spor Yaparken Neden Sürekli Susarız? Vücut Neden Sürekli Su İhtiyacı Hisseder?

Antrenman sırasında kalp atış hızın yükselir ve bu da dolaşım sisteminin daha çok çalışmasına neden olur. Kanın akışkanlığını koruması ve organların sağlıklı çalışabilmesi için vücut daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar, bu da susuzluk hissini artırır.