Soyut Resmi Daha iyi Anlamak için Temsil Ettiği Değerleri Kavrayabilmek

Herkes üçgen ve karenin geometrik şekiller olduğunu bilir, nerede görse tanır. Ancak tıpkı aslan örneğinde olduğu gibi, soyut resimdeki üçgenler kareler, bilinen geometrik şekiller olsa bile kendilerini temsil etmezler. Zira onlar artık sanatçının zihninde oluşan fikir, duygu, düşünce, tinsel (metafizik) gibi soyut şeyleri, özneleri temsil ederler. Onun için soyut eserdeki biçim, desen ve renkler hangi kombinasyonlarda olursa olsunlar tümü soyut öznelerle temsilden başka bir ilgisi yoktur. Çünkü onlara verilen temsiliyet sanatçı tarafından yüklenmiştir. Form çizgi renk ne olursa olsun onlar artık sanatçının tasarlayıp temsil yüklediği sonuçlardır. Yani içerik bilinçli olarak tasarlanmışlardır.

Tabi bilinçli tasarımı reddeden, konusu bilinç dışına, bilinçaltına dayanan, temsil sorunu olmayan “Soyut Dışa Vurum” ve benzeri ekoller de var. Onlara sonra değineceğim.

Şimdi bilinçli tasarlanmış ve yine renk form çizgi gibi benzer şekilleri kullanıp ancak onların herhangi bir şeyi temsil etmediğini belirten, reddeden soyut resimle devam edeyim. Zira bu ekolde duayen sanatçıların argümanları ve çalışmaları da vardır. Önceki yazımda Sayın İsmail Tunalı’nın kitabından Picasso gibi duayen sanatçıların argümanlarından bahsetmiştim.

Kısaca şöyleydi; “soyut resim yeni bir dünya yaratmaktır.” Bu cümlede argüman şudur, resimdeki formlar, çizgiler ve renkler, biçim olarak ordadırlar. Neye benzetilirse benzetilsin, evrende var olarak bildiğimiz hiçbir şeyin resmi değildir, hiçbir nesneyi temsil etmez. Kendi ne ise ne görünüyorsa sadece biçim olarak öyledir, başka bir şey değildir şeklindedir.

Önce şu önemli hususu belirteyim. Sanatın zemini tümüyle insanın iletişim ve de dil özelliğiyle bağlantılı bir uğraştır. Dolayısıyla hiçbir şeyi temsil etmez sadece biçim olarak öyledir gibi yorumların geçekliği yoktur. Ayrıca sanat ve dil bilimi dışında nörobilimsel sorunlar da vardır.

Düşünsenize izleyiciye biçim olarak bir otomobile çok benzer bir resmi gösterip, bu hiçbir şeyin resmi değildir, hiçbir şeyi temsil etmez, biçim ne ise odur derseniz ne olur? Tabi ki, izleyiciyi şaşırabilir ama zihni etkilenmeyecektir. Çünkü eğer görülen imaja bir açıklama, içerik koymuyorsanız, bir temsiliyet vermiyorsanız, izleyicinin zihninde o imaj her ne ise onu temsil eder. Yani bir otomobil resmidir. Bu değişmez, değiştirilemez. Zira insan zihninde biçim olarak her şeyin bir gösterileni bir kavramı vardır. Siz ne derseniz deyin, o kayıtlı anlamlardan birini yükleyerek asli anlamı ne ise, ona geri döner.