Özgür Özel Bazı Çevrelerce Eleştirilen Kırmızı Kart Kampanyası Hakkında Konuştu
Özgür Özel Bazı Çevrelerce Eleştirilen Kırmızı Kart Kampanyası Hakkında Konuştu
Özgür Özel geçtiğimiz gün büyük bir sürpriz yapacağını açıklayıp kamuoyunda beklentileri yükseltmişti. Mersin'de iktidara futboldaki oyundan atılma işareti olan kırmızı kart göstermişti. Büyük sürpriz olarak lanse edilen bu hareket kimi muhalif çevreler tarafından beğenilmedi. Genel Başkan gazeteci Şaban Sevinç'e konuştu.
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CHP lideri Özel geçtiğimiz gün iktidara kırmızı kart göstermişti.
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Bu hareket ünlü ünsüz herkes tarafından yorumlandı.
Muhalif çevreler kırmızı kart hareketini ironik bir şekilde yorumladı.
Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise Özel'e kırmızı kart olayını sordu. Aktardıkları şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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