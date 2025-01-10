Özgür Özel Bazı Çevrelerce Eleştirilen Kırmızı Kart Kampanyası Hakkında Konuştu

Mersin'de iktidara şu sözleri sarfetmişti. Bugün asgari ücretliye yüzde 30 zam verenler, utanmadan sokağa çıkıyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki, fahiş ücret uygulayanları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. 31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İkitdara kırmızı kart gösteriyoruz.'