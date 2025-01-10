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Özgür Özel Bazı Çevrelerce Eleştirilen Kırmızı Kart Kampanyası Hakkında Konuştu

Özgür Özel Bazı Çevrelerce Eleştirilen Kırmızı Kart Kampanyası Hakkında Konuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.01.2025 - 15:41

Özgür Özel geçtiğimiz gün büyük bir sürpriz yapacağını açıklayıp kamuoyunda beklentileri yükseltmişti. Mersin'de iktidara futboldaki oyundan atılma işareti olan kırmızı kart göstermişti. Büyük sürpriz olarak lanse edilen bu hareket kimi muhalif çevreler tarafından beğenilmedi. Genel Başkan gazeteci Şaban Sevinç'e konuştu.

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CHP lideri Özel geçtiğimiz gün iktidara kırmızı kart göstermişti.

CHP lideri Özel geçtiğimiz gün iktidara kırmızı kart göstermişti.

Mersin'de iktidara şu sözleri sarfetmişti. Bugün asgari ücretliye yüzde 30 zam verenler, utanmadan sokağa çıkıyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki, fahiş ücret uygulayanları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. 31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İkitdara kırmızı kart gösteriyoruz.'

Bu hareket ünlü ünsüz herkes tarafından yorumlandı.

Bu hareket ünlü ünsüz herkes tarafından yorumlandı.
twitter.com

Muhalif çevreler kırmızı kart hareketini ironik bir şekilde yorumladı.

Muhalif çevreler kırmızı kart hareketini ironik bir şekilde yorumladı.
twitter.com

Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise Özel'e kırmızı kart olayını sordu. Aktardıkları şöyle;

Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise Özel'e kırmızı kart olayını sordu. Aktardıkları şöyle;

Kırmızı Kart olayının bazı çevrelerce hafife alınmasını yadırgıyor:

- Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak.

-Dağıtacağımız kırmızı kartların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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