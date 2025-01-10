“İntihar mı İnfaz mı” Tartışmaları Devam Ederken Roketsan Mühendisinin İnternet Aramaları Ortaya Çıktı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, Ankara'daki evinde hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar ettiği anlaşılan Yücel'in cep telefonu incelendiğinde, intihar yöntemleri hakkında araştırmalar yaptığı görüldü. Bu trajik olayın ardından yapılan detaylı incelemelerde, cinayet ihtimalini gösteren herhangi bir unsur bulunamadı. Bu durum, olayın bir intihar olduğunu daha da netleştirdi.

İşte detaylar...