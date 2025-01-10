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“İntihar mı İnfaz mı” Tartışmaları Devam Ederken Roketsan Mühendisinin İnternet Aramaları Ortaya Çıktı

“İntihar mı İnfaz mı” Tartışmaları Devam Ederken Roketsan Mühendisinin İnternet Aramaları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.01.2025 - 14:31

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, Ankara'daki evinde hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar ettiği anlaşılan Yücel'in cep telefonu incelendiğinde, intihar yöntemleri hakkında araştırmalar yaptığı görüldü. Bu trajik olayın ardından yapılan detaylı incelemelerde, cinayet ihtimalini gösteren herhangi bir unsur bulunamadı. Bu durum, olayın bir intihar olduğunu daha da netleştirdi. 

İşte detaylar...

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Roketsan’da yazılım mühendisliği görevi yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, Yenimahalle’de yaşadığı apartman dairesinde 3 Ocak günü ölü olarak bulunmuştu.

Roketsan’da yazılım mühendisliği görevi yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, Yenimahalle’de yaşadığı apartman dairesinde 3 Ocak günü ölü olarak bulunmuştu.

Yapılan incelemelerde ise Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumuna götürülen Yücel’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak ve memleketi Isparta’da toprağa verilmişti.

Yapılan incelemelerde ise Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumuna götürülen Yücel’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak ve memleketi Isparta’da toprağa verilmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yücel’in incelenen telefon imajında olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler hakkında araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.

Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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