Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sosyetede Ev Sahibi-Kiracı Kavgası: Ünlü İş İnsanı Lüks Villanın Kirasını Ödemediği İçin Mahkemelik Oldu

Sosyetede Ev Sahibi-Kiracı Kavgası: Ünlü İş İnsanı Lüks Villanın Kirasını Ödemediği İçin Mahkemelik Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.08.2024 - 11:02

Ev sahibi - kiracı kavgaları sadece orta sınıfın yaşadığı bir sorun değilmiş. Bakın sosyetede kimler ev için nasıl birbirine girdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir ev sahibi-kiracı olayı da cemiyet hayatından. Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk, Bemtat Gıda'nın sahibi Serdar Ozdoyuran'a geçtiğimiz yıl evini kiraya verdi.

Bir ev sahibi-kiracı olayı da cemiyet hayatından. Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk, Bemtat Gıda'nın sahibi Serdar Ozdoyuran'a geçtiğimiz yıl evini kiraya verdi.

Riva Konutları'nda bulunan 5+1 ve 500 metrekare villanın kirası, taraflar arasında 65 bin TL olarak belirlendi.

Riva Konutları'nda bulunan 5+1 ve 500 metrekare villanın kirası, taraflar arasında 65 bin TL olarak belirlendi.

Ancak kiracı olan Serdar Özdoyuran ve eşi 7 aylık kirayı ev sahibi Ercantürk'e ödemedi. Sitenin aidatları da ödenmeyince Şebnem Ercantürk, Özdoyuran çiftine icra takibi başlattı.

Ancak kiracı olan Serdar Özdoyuran ve eşi 7 aylık kirayı ev sahibi Ercantürk'e ödemedi. Sitenin aidatları da ödenmeyince Şebnem Ercantürk, Özdoyuran çiftine icra takibi başlattı.

Şebnem Ercantürk'ün şu an Özdoyuran çiftine hiçbir şekilde ulaşamadığı ve telefonlarının çift tarafından engellendiği konuşuluyor.

Şebnem Ercantürk'ün şu an Özdoyuran çiftine hiçbir şekilde ulaşamadığı ve telefonlarının çift tarafından engellendiği konuşuluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın