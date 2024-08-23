Sosyetede Ev Sahibi-Kiracı Kavgası: Ünlü İş İnsanı Lüks Villanın Kirasını Ödemediği İçin Mahkemelik Oldu
Sosyetede Ev Sahibi-Kiracı Kavgası: Ünlü İş İnsanı Lüks Villanın Kirasını Ödemediği İçin Mahkemelik Oldu
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Bir ev sahibi-kiracı olayı da cemiyet hayatından. Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk, Bemtat Gıda'nın sahibi Serdar Ozdoyuran'a geçtiğimiz yıl evini kiraya verdi.
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Riva Konutları'nda bulunan 5+1 ve 500 metrekare villanın kirası, taraflar arasında 65 bin TL olarak belirlendi.
Ancak kiracı olan Serdar Özdoyuran ve eşi 7 aylık kirayı ev sahibi Ercantürk'e ödemedi. Sitenin aidatları da ödenmeyince Şebnem Ercantürk, Özdoyuran çiftine icra takibi başlattı.
Şebnem Ercantürk'ün şu an Özdoyuran çiftine hiçbir şekilde ulaşamadığı ve telefonlarının çift tarafından engellendiği konuşuluyor.
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