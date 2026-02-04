Sosyal Medya? Dost mu, Düşman mı?

Çünkü bu mesele artık bir “teknoloji konuşması” değil.

Bu, insanlık hâlimizle ilgili bir tartışma.

Bir fotoğraf paylaşıyorsun.

Sıradan.

Günlük.

Hayatın içinden.

Bir kahve, bir sokak, bir yüz.

Sadece “buradayım” demek.

Sosyal medya bize bunu vaat etmişti zaten:

Görünürlük.

İfade özgürlüğü.

Herkes için söz hakkı.

Ve evet, bir tarafıyla tuttu da.

Sesini hiç duyuramayanlar duyurdu.

Yalnızlar birbirini buldu.

Bir haksızlık bazen milyonlara ulaştı.