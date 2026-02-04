Sosyal Medya? Dost mu, Düşman mı?
Bu konuyu tartışacağız.
Hatta sanki artık tartışmak zorundayız.
Bir süredir herkesin odağı yapay zekâ.
Ama bana kalırsa asıl “canlı ve kanlı” olan hâlâ sosyal medya.
Çünkü gündelik hayatı, dili, ilişkileri, vicdanı…
Kısacası bizi dönüştüren asıl mecra orası.
Yapay zekâ konuşuyoruz ama sosyal medya çoktan her şeyi değiştirdi bile.
Hepsini merakla dinleyeceğim.
Ama aynı anda başka bir şey daha oldu.
