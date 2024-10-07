Sizin Sevginiz Bitti mi?
Sizin Sevginiz Bitti mi?
Sizin sevginiz bitti mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkinizde en son ne zaman romantik bir an yaşadınız?
4. Ortak ilgi alanlarınız ne kadar?
5. Birbirinizle ne kadar açık iletişim kuruyorsunuz?
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6. Tartışmalarınız hemen büyüyor mu?
7. Birbirinize olan sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz?
8. Yaşadığınız tartışmalardan kısa bir süre sonra her şey geçiyor mu?
9. Gelecek planlarınızda birbirinize ne kadar yer veriyorsunuz?
10. Son olarak birbirinize hiç yalan söylediniz mi?
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Sizin sevginiz ilk günkü gibi duruyor!
Sizin sevginiz bitmiş!
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