Aşkınızın ilk günkü tazeliği hala üzerinizde duruyor, hissediliyor. O ilk buluşmanın heyecanı, ilk bakışmanın büyüsü, ilk dokunuşun verdiği titreme hala kalbinizde, hala ruhunuzda. Sanki zaman durmuş, aşkınızın üzerine hiç toz kondurmamış gibi. O ilk günkü çiçek gibi taze, meyve gibi sulu, sabah güneşi gibi sıcak sevginiz, hala ilk günkü gibi duruyor. Sanki aşkınızın üzerinde zamanın hiç etkisi olmamış gibi. Her bakışınızda, her dokunuşunuzda, her sözünüzde sevginizin izleri var. Gözlerinizdeki parıltı, ellerinizin birbirine değdiği o küçük anlar, sözlerinizdeki sevgi dolu ifadeler... Hepsi sevginizi anlatıyor. Ve bu sevgi, hala ilk günkü gibi duruyor. Aşkınız, zamanın ötesinde bir yolculuk gibi. Her geçen gün, ilk günkü heyecanı, ilk günkü tutkuyu, ilk günkü sevgiyi yeniden yaşatıyor. Ve bu sevgi, hala ilk günkü gibi duruyor.