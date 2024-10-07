Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Sizin Sevginiz Bitti mi?

Sizin Sevginiz Bitti mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.10.2024 - 15:01

Sizin sevginiz bitti mi?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlişkinizde en son ne zaman romantik bir an yaşadınız?

3. İlişkinizde en son ne zaman romantik bir an yaşadınız?

4. Ortak ilgi alanlarınız ne kadar?

4. Ortak ilgi alanlarınız ne kadar?

5. Birbirinizle ne kadar açık iletişim kuruyorsunuz?

5. Birbirinizle ne kadar açık iletişim kuruyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Tartışmalarınız hemen büyüyor mu?

7. Birbirinize olan sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz?

7. Birbirinize olan sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz?

8. Yaşadığınız tartışmalardan kısa bir süre sonra her şey geçiyor mu?

9. Gelecek planlarınızda birbirinize ne kadar yer veriyorsunuz?

9. Gelecek planlarınızda birbirinize ne kadar yer veriyorsunuz?

10. Son olarak birbirinize hiç yalan söylediniz mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizin sevginiz ilk günkü gibi duruyor!

Aşkınızın ilk günkü tazeliği hala üzerinizde duruyor, hissediliyor. O ilk buluşmanın heyecanı, ilk bakışmanın büyüsü, ilk dokunuşun verdiği titreme hala kalbinizde, hala ruhunuzda. Sanki zaman durmuş, aşkınızın üzerine hiç toz kondurmamış gibi. O ilk günkü çiçek gibi taze, meyve gibi sulu, sabah güneşi gibi sıcak sevginiz, hala ilk günkü gibi duruyor. Sanki aşkınızın üzerinde zamanın hiç etkisi olmamış gibi. Her bakışınızda, her dokunuşunuzda, her sözünüzde sevginizin izleri var. Gözlerinizdeki parıltı, ellerinizin birbirine değdiği o küçük anlar, sözlerinizdeki sevgi dolu ifadeler... Hepsi sevginizi anlatıyor. Ve bu sevgi, hala ilk günkü gibi duruyor. Aşkınız, zamanın ötesinde bir yolculuk gibi. Her geçen gün, ilk günkü heyecanı, ilk günkü tutkuyu, ilk günkü sevgiyi yeniden yaşatıyor. Ve bu sevgi, hala ilk günkü gibi duruyor.

Sizin sevginiz bitmiş!

Aşkınızın sona erdiği o acı dolu an geldi çattı. Gözlerinizi birbirine kenetlediğiniz, kalbinizin hızla çarptığı o ilk buluşmayı hatırlıyor musunuz? İşte o anların hepsi şimdi birer anı olarak kaldı. Sizin sevginiz, bir zamanlar tüm hücrelerinizde hissettiğiniz o yoğun duygular bütünü, ne yazık ki son buldu. Bir zamanlar birbirinize olan sevginizle dağları aşabileceğinize inanıyordunuz. Her bir bakışınızda, her bir dokunuşunuzda aşkınızın gücünü hissediyordunuz. Ancak şimdi, o aşkın yerini belki de hayal kırıklığı, belki de yorgunluk aldı. Sizin sevginiz bitmiş. Artık birbirinize olan hislerinizin yerini belirsizlikler, belki de kırgınlıklar aldı. Ama unutmayın ki, her son yeni bir başlangıçtır. Bu son, belki de sizin için yeni bir başlangıcın habercisi olabilir.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın