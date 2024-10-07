Sizin sevginiz bitti mi?

Aşkınızın sona erdiği o acı dolu an geldi çattı. Gözlerinizi birbirine kenetlediğiniz, kalbinizin hızla çarptığı o ilk buluşmayı hatırlıyor musunuz? İşte o anların hepsi şimdi birer anı olarak kaldı. Sizin sevginiz, bir zamanlar tüm hücrelerinizde hissettiğiniz o yoğun duygular bütünü, ne yazık ki son buldu. Bir zamanlar birbirinize olan sevginizle dağları aşabileceğinize inanıyordunuz. Her bir bakışınızda, her bir dokunuşunuzda aşkınızın gücünü hissediyordunuz. Ancak şimdi, o aşkın yerini belki de hayal kırıklığı, belki de yorgunluk aldı. Sizin sevginiz bitmiş. Artık birbirinize olan hislerinizin yerini belirsizlikler, belki de kırgınlıklar aldı. Ama unutmayın ki, her son yeni bir başlangıçtır. Bu son, belki de sizin için yeni bir başlangıcın habercisi olabilir.