Siz de Bir Rock Yıldızı Olabilirsiniz: Elektro Gitar Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!

Elektro gitar seti, özellikle elektronik müziğe aşık olmuş ve ona gönül vermiş kişiler için vazgeçilmezdir. Elektronik müziğe ilgi duyuyorsanız ve gitar çalmaya yeni başlayacaksanız en başta size lazım olan şey başlangıç düzeyinde bir enstrümandır. Hangi gitarı alacağınıza karar verdikten sonra istediğiniz keyifli müziği yapabilmek için ihtiyaç duyacağınız diğer ekipmanları temin edebilirsiniz. Bunlar: gitar kablosu, gitar amfisi ve gitar pedallarıdır. Müzik kabiliyetinizi ve reflekslerinizi geliştirdikçe evdeki ekipmanlarınızı da zenginleştirebilirsiniz.

Her Müzik Türüne Uygun Elektro Gitarla Çalabileceğiniz Şarkı Türleri

Rock, pop-rock karışımı ve elektronik müziğe ilgi duyanlar için elektro gitarla çalınabilecek farklı ritimlere sahip şarkılar var. Smoke on Water, Stairway to Haven gibi soloları rock ve hard rock türünde müzikleri çalabilirsiniz. Metal müziğe ilgi duyuyorsanız Master of Puppets, Rock ve Rock-Pop türünde Let it be gibi müzikleri tercih edebilirsiniz. Yaptığınız alıştırmalar ve denemeler sonucunda kendi tarzınızı belirleyebilirsiniz.

Bir enstrüman almaya karar vermeden önce elektro gitar fiyatları hakkında araştırma yapabilirsiniz. Müzik aletleri satan bir dükkâna giderek başlangıç için iyi olabilecek gitar tavsiyeleri alıp burada ilk denemenizi yapabilirsiniz.

