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Siz de Bir Rock Yıldızı Olabilirsiniz: Elektro Gitar Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!

Siz de Bir Rock Yıldızı Olabilirsiniz: Elektro Gitar Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.05.2024 - 16:24

Her müzik tutkununun çalmaktan ve dinlemekten hoşlandığı müzik aleti farklıdır. Gitar çalmaktan hoşlanan biri her gitar türünü sevmeyebilir. Özellikle elektro gitar sesini sevenler, daha çok elektronik müzik türlerinden ve özgün müziklerden hoşlanan kişilerdir.

Elektro Gitar Nedir?

Elektro Gitar Nedir?

Elektro gitar, bir amplifikatör yardımıyla akımdan ses üreten ve bunu uzak mesafelere kadar eriştirebilen müzik aletidir. Klasik gitardan farklı olarak elektronik ve oldukça güçlü bir ses çıkarma performansına sahiptir. Jazz, rock, pop, blues, elektronik müzik türlerinin vazgeçilmez çalgısı olan elektro gitar, ses kapasitesine ve gövde türüne göre farklı çeşitlere ayrılır.

Elektro Gitarın Püf Noktaları

Elektro Gitarın Püf Noktaları

Elektro gitar temelde 2 kısımdan oluşur. Bu kısımlar gövde ve sap kısımlarıdır. Gövde kısmında manyetik switchi, jak, köprü, potans yer alır. Sap bölümünde tuşe ve kafa bulunur. Elektro gitar çalmaya yeni başladığınızda ilk önce gitarın parçalarını ve her bir parçanın ses değişimindeki önemini anlamanız gerekir. Yeni başlayanlar için elektro gitar en başta biraz karışık gibi görünse de çalmaya alıştıktan sonra yeni teknikleri öğrenmeye başlayabilirsiniz. Üzerine çalışarak teknikleri geliştirebilir, ilerleyen süreçte gitar aksesuarlarınızı da daha profesyonel bir düzeye taşıyabilirsiniz.

Hangi Elektro Gitar Sana Göre? En Popüler Elektro Gitar Çeşitleri

Hangi Elektro Gitar Sana Göre? En Popüler Elektro Gitar Çeşitleri

Elektro gitar almadan önce küçük bir piyasa araştırması yaparak modeller ve markalar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ses gücü ve malzeme kalitesiyle ön plana çıkan elektro gitar çeşitleri arasında şunlar yer alır: 

1. Les Paul Electro Guitar: 70 yıllık bir mazisi olan bu gitar türü solid gövdeye sahiptir. Ted McCarty ve Les Paul gibi sanatçıların kullandığı gitar türüdür. 

2. Sratocaster Electro Guitar: Fender Markasının önemli ürünleriyle farkını ortaya koyan bu gitar türünde şık tasarım ve üstün performans ön plana çıkar. 

3. RC Electro Gitar: Birçok müzik türünde kullanabilirsiniz. Tasarımı ve kullanım kolaylığıyla rahatlık sağlar. 

4. Explorer Electro Guitar: Explorer Electro Guitar, orijinal tasarımıyla dikkat çeken popüler bir müzik aletidir.  

Elektro gitarlar, farklı modellere ayrılır. Her model, belli markalarda sesi dönüştürme ve manyetik ses özellikleri açısından farklı kalite düzeylerine sahiptir.

Elektro Gitarlarda Hangi Marka Öne Çıkıyor?

Elektro Gitarlarda Hangi Marka Öne Çıkıyor?

Türkiye’de tercih edebileceğiniz elektro gitar markaları arasında Madword ve Midex müzik piyasasını domine eden iki önemli isimdir. Madword ve Midex markaları, sundukları aksesuarlar ve kalite düzeylerine göre başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye kadar birçok farklı seçeneğe sahiptir.

Bir Rock Yıldızının Olmazsa Olmazları: Elektro Gitar İçin Gerekli Ekipmanlar ve Aksesuarlar

Bir Rock Yıldızının Olmazsa Olmazları: Elektro Gitar İçin Gerekli Ekipmanlar ve Aksesuarlar

Elektro gitar seti, özellikle elektronik müziğe aşık olmuş ve ona gönül vermiş kişiler için vazgeçilmezdir. Elektronik müziğe ilgi duyuyorsanız ve gitar çalmaya yeni başlayacaksanız en başta size lazım olan şey başlangıç düzeyinde bir enstrümandır. Hangi gitarı alacağınıza karar verdikten sonra istediğiniz keyifli müziği yapabilmek için ihtiyaç duyacağınız diğer ekipmanları temin edebilirsiniz. Bunlar: gitar kablosu, gitar amfisi ve gitar pedallarıdır. Müzik kabiliyetinizi ve reflekslerinizi geliştirdikçe evdeki ekipmanlarınızı da zenginleştirebilirsiniz. 

Her Müzik Türüne Uygun Elektro Gitarla Çalabileceğiniz Şarkı Türleri

Rock, pop-rock karışımı ve elektronik müziğe ilgi duyanlar için elektro gitarla çalınabilecek farklı ritimlere sahip şarkılar var. Smoke on Water, Stairway to Haven gibi soloları rock ve hard rock türünde müzikleri çalabilirsiniz. Metal müziğe ilgi duyuyorsanız Master of Puppets, Rock ve Rock-Pop türünde Let it be gibi müzikleri tercih edebilirsiniz. Yaptığınız alıştırmalar ve denemeler sonucunda kendi tarzınızı belirleyebilirsiniz. 

Bir enstrüman almaya karar vermeden önce elektro gitar fiyatları hakkında araştırma yapabilirsiniz. Müzik aletleri satan bir dükkâna giderek başlangıç için iyi olabilecek gitar tavsiyeleri alıp burada ilk denemenizi yapabilirsiniz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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