Deniz Seki'nin Viyana Tatilinden Alp Nevruz'un Pilatesine 7 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Deniz Seki'nin Viyana Tatilinden Alp Nevruz'un Pilatesine 7 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Melisa Döngel
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2. Selin Şekerci
3. Danla Bilic
4. Mine Tugay
5. Uğur Bilgin
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6. Hande Erçel
7. Serkay Tütüncü
8. Dilan Çiçek Deniz
9. Sinem Kobal
10. Müjde Uzman
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11. Merve Boluğur
12. Sibil Çetinkaya
13. Merve Dizdar
14. Hande Soral
15. Ayşecan Tatari
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16. Deniz Seki
17.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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