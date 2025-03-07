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Deniz Seki'nin Viyana Tatilinden Alp Nevruz'un Pilatesine 7 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Deniz Seki'nin Viyana Tatilinden Alp Nevruz'un Pilatesine 7 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.03.2025 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Melisa Döngel

1. Melisa Döngel

2. Selin Şekerci

2. Selin Şekerci

3. Danla Bilic

3. Danla Bilic

4. Mine Tugay

4. Mine Tugay

5. Uğur Bilgin

5. Uğur Bilgin
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6. Hande Erçel

6. Hande Erçel

7. Serkay Tütüncü

7. Serkay Tütüncü

8. Dilan Çiçek Deniz

8. Dilan Çiçek Deniz

9. Sinem Kobal

9. Sinem Kobal

10. Müjde Uzman

10. Müjde Uzman
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11. Merve Boluğur

11. Merve Boluğur

12. Sibil Çetinkaya

12. Sibil Çetinkaya

13. Merve Dizdar

13. Merve Dizdar

14. Hande Soral

14. Hande Soral

15. Ayşecan Tatari

15. Ayşecan Tatari
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16. Deniz Seki

16. Deniz Seki

17.

17.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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