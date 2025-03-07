Müge Anlı'nın Ece Gürel Yorumundan Oruç Tutan Oyunculara Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'nın Ece Gürel Yorumundan Oruç Tutan Oyunculara Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber sıkı çalışma temposuyla dikkat çeken oyuncuların dizi setlerinde nasıl oruç tuttukları kafamızı kurcalamaya başladı. TikToker set çalışanı Yener Yalçın, oyuncuların yoğun tempoda nasıl oruç tuttuklarını ve oruç tutan oyuncular için ne gibi düzenlemeler yapıldığını paylaştı.
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Esaret dizisinin başrolleri Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasında çıkan yasak aşk iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Eşi Cenk Torun'a boşanma davası açan ve 40 milyon liralık tazminat isteyen Nevin Torun'un açıklamaları bomba etkisi yaratırken dizi setinden iki kişinin bu iddiaları doğrulaması ortalığı daha da karıştırmıştı. Esaret dizisinin yapım şirketi, başroller hakkında çıkan iddialar için açıklama metni yayınladı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarımızı şenlendirmeye devam ediyor. Entrika, kaos, kavga derken zamanın su gibi aktığı Şerbo, halihazırda sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinin de başında geliyor. Üstün stalk seviyesine sahip Şerbo seyircisinden diziye dair tüm haberler alınırken bu defa Kızılcık Şerbeti'nin figüran ilanı sosyal medyada yayıldı. Dizide yer alacak figüranların alacağı ücretler ise görenleri şaşırttı.
Aşk-ı Memnu’nun finali, sadece bir hikâyenin değil, karakterlerin de hayatındaki büyük bir kırılmanın başlangıcı oldu. Bihter’in ölümüyle birlikte herkes için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki, yasak aşkın küllerinden geriye ne kaldı? Behlül geçmişinden kaçmayı başarabilir mi, yoksa sonsuza dek pişmanlığın esiri mi olacak? Aşk-ı Memnu finali sonrası karakterlerin yaşayabileceği olası senaryoları derledik.
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümü tüm Türkiye'de gündem oldu. Günlerce ormanda aç ve susuz hayatta kalan Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiden vefat etti. Kayboluşundaki gizem sosyal medyada pek çok teorinin oluşmasına sebebiyet verirken bunlardan biri de ayahuasca ritüeli iddiaları oldu. Söz konusu iddiayla gündem olan ayahuascanın Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı '46 Yok Olan' dizisinde de geçtiği hatırlandı.
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Star TV'de uzun süre yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programının aniden bitmesiyle televizyona ara veren Seda Sayan, büyük geri dönüş için hazırlanıyor. TYT Türk kanalında gündüz kuşağı programı sunmak için anlaşan Seda Sayan, hafta içi her gün yayınlanacak 'Her Şey Masada' programında yer alacak.
Geçtiğimiz günlerde kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber geldi. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gece vakti gelen haberin ardından Müge Anlı'da araştırılan gizemli kayıp ile ilgili Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Şevki Sözen bazı tahminlerini dile getirdi. Genç kadın ardında aralanmamış bir sır perdesi bıraktı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'e ne oldu? İşte, Müge Anlı'daki ilk açıklamalar..
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber geldi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Gürel'in otopsi raporundan ilk bilgi geldi. Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı ilk bilgiye göre, Gürel'in çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti. 4 gün boyunca ormanda kalan ve bulunduktan sonra bilinci açık olan Gürel için yüreklerimiz ağzımızdaydı. Ancak ne yazık ki oruçlu olması nedeniyle aç ve susuz kalan genç kadın, sağ bulunduktan sonra yoğun bakıma alındı. Kalbi uzun süre durduktan sonra entübe edildi. Ardından hayatını kaybetti. Hakan Ural, bugünkü 'Neler Oluyor Hayatta?' programında Ece Gürel'in spiritüel konularda eğitim aldığı kişinin telkinlerini açıkladı. Ekip arkadaşlarının ilettiği üzere bu kişi ses terapisi eğitimi alan kişileri ormana gitmesi için teşvik ediyormuş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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