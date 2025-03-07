7 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz.
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Fahriye Evcen, bir kez daha objektiflere poz verirken eleştirilerin hedefi oldu. Evcen, geçtiğimiz günlerde malikanesinin bahçesinde, pahalı arabalarıyla birlikte verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Malikanesinde arabalarının arasından pozlarını paylaşan ismin paylaşımına düştüğü açıklama ayrı eleştirilirken sosyal medya kullanıcıları Evcen'e "görgüsüz" damgasını yapıştırdı! Gelin o pozlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...
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Danla Bilic, son videosunda eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti ve ikili yaptığı samimi açıklamalarla gündeme düştü. Videoda, Çakal ilginç bir itirafta bulunarak, Bilic’in çevresindeki bir arkadaşını sevmediğini dile getirdi. "Biz neden ayrıldık Damla?" sorusunun ardından Cemal Can'ın adını montaj hatasıyla yakalayan sosyal medya kullanıcıları şoke oldu. "Cemal" ismini vererek, Cemal Can Canseven’i sevmediğini itiraf etti!
Mauro Icardi ile yaptığı evlilikle ve sosyal medya paylaşımlarıyla birçok kişinin dikkatini çeken Wanda Nara futbolcuyla boşanma haberleriyle bir an olsun gündemden düşmemişti. O gün bugündür dilimizde olan isim şimdilerde L-Gante ile yaşadığı ilişkiye adından bahsettiriyor. Icardi de Wanda'nın üstünü çizmesinin ardından aşkı güzeller güzeli China Suarez'de bulmuştu. İkili gündeme özellikle Wanda'nın tat kaçıran paylaşımlarıyla gelmeye devam ediyor. Rapçi L-Gante'nin gündeme gelmek için futbolcuya zaman zaman göndermelerde bulunmasına da artık alıştık. Fakat geçtiğimiz saatlerde beklenmedik bir şey oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Wanda Nara kendi kendini ifşaladı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
Çakal, rap dünyasında son dönemlerin belki de en revaçta isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz. Kendisi Nilsu Berfin Aktaş ile birlikte ''Aşk Sadece Bir An'' filminin baş rolünü üstlenerek oyunculuğa da soyunmuş oldu. Daha önce rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile bir birliktelik yaşayarak gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş ve Çakal ile arkadaşlıkları bilinen Blok3'ün arasındaki dengeyi nasıl kurduğu merak edilen Emirhan Çakal, eski sevgilisi Danla Bilic'in YouTube'una konuk oldu. Hepimizin aklındaki soruyu Bilic, Çakal'a yöneltmeden edemedi. Ünlü rapçi ise filmin öncesinde Blok3'ten izin aldığını dile getirdi.
Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen, polemiklerin kraliçesi diyebileceğimiz Yeşim Salkım'ı illaki duymuşsunuzdur. Şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Salkım, önceki yıllarda Gülben Ergen gibi isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Şimdilerde ise tüm zamanların büyük seslerinden biri olan Amerikalı şarkıcı Whitney Houston ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Salkım, X'te bu görsele yapılan yoruma kayıtsız kalamadı.
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Türk sinemasının en değerli kadın oyuncularından birisi olan Türkan Şoray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi gerek oyunculuğuyla gerekse özellikle 60'lı yıllara damga vuran stiliyle ikonik bir isim olmayı başarmıştı. Şimdilerde ise sosyal medyada popüler hale gelen ''Turkish Delight'' makyaj akımı, Türkan Şoray'ın Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınan eyeliner'lı belirgin göz makyajından ilham alıyor. Türkan Şoray, bu makyaj akımının videolarını izlediğini dile getirdi. Makyaj akımı Şoray'ın hoşuna gitse de belli başlı eleştirilerini de dile getirmekten çekinmedi.
Her paylaşımı ve hareketiyle gündem olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, son olarak 400 bin TL karşılığında yalnız birine akşam yemeğinde kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyurmuş ve hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. İfadesinin ardından ev hapsi cezası alan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cezanın sona erdiğini duyurdu. Ancak yurt dışı yasağının hala devam ettiğini belirten Taşkın, bu kez de “Evlenmek istiyorum” paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
Türkiye’nin en güzel ve enerjik ünlü isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, her zaman fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla merak konusu olmayı başarıyor. Yıllardır ekranlarda yer alan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü modelin bu kadar formda kalmasının sırrı hep konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı büyük yankı uyandırmıştı. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitaminler olması hem şaşkınlık yaratmış hem de tartışmaları beraberinde getirmişti. Bu kez ise akşam yemeğini paylaştı! Bakalım bu menüye ne diyeceksiniz?
Son zamanlarda eski Hepsi üyeleri Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük arasındaki gerilim iyice tırmandı. Geçmişte birçok kez birbirine göndermede bulunan eski grup arkadaşları bir kez daha karşı karşıya geldi. Katarsis programında gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Gülçin’e önce Cemre Kemer ardından Yasemin Yürük sert tepki gösterdi. Yasemin, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendiğinde konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla yine gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır kendilerine haksızlık yapıldığını öne süren Yürük, “Kendi isteğiyle gruptan ayrıldı. Bizim kimseyi karaladığımız falan yok. O, bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Ama sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında gerçekten konuşursak çok büyük sıkıntılar yaşanır.” dedi. İşte yaşananların detayları…
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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