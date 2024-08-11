Siyez Unu Nedir? Binlerce Yıllık Geçmişe Sahip Siyez Ununun Faydaları Nelerdir?

Siyez unu, kilo vermeyi engellemez. Hatta bunun aksine kilo kontrolüne yardımcı bir ürün olarak görüşür. Yüksek lif içeriği sayesinde, siyez unu daha uzun süre tok tutar ve aynı zamanda aşırı yemeği önler.

Düşük glisemik indeksiyle kan şekeri seviyelerini dengede tutma özelliği, ani açlık krizlerini de önler. Siyez ununu, alerji ve benzeri durumlar için doktorunuza danışarak sağlıklı kilo verme planınıza dahil edebilirsiniz. Her diyet ve beslenme planında olduğu gibi, siyez ununu da dengeli ve çeşitli bir diyetin parçası olarak tüketmek önemlidir.

UYARI: Siyez ununu beslenme planınızı eklemeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın!