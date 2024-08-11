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Siyez Unu Nedir? Binlerce Yıllık Geçmişe Sahip Siyez Ununun Faydaları Nelerdir?

Siyez Unu Nedir? Binlerce Yıllık Geçmişe Sahip Siyez Ununun Faydaları Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 21:44

Siyez unu, Türkiye'nin Kastamonu bölgesinde yetişen bir un türüdür. Siyez buğdayından elde edilen bu un türü, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihteki ilk tahıl olarak bilinen siyez buğdayı, sağlıklı beslenme modellerinin pek çoğunda yer alır. Peki, siyez unu nedir? Siyez unu nelere iyi gelir, faydaları nelerdir? 

İşte, detaylar... 

NOT: Bu içerik bir beslenme önerisi olarak nitelendirilemez. Alarjen durumu ya da beslenme programınıza ekleme konusunda doktorunuza danışmalısınız.

Siyez Unu Nedir?

Siyez Unu Nedir?

Genetik yapısıyla oynanmamış, buğdayın en eski ve saf haliyle günümüze dek ulaşmayı başarmış buğday türü olan siyez buğdayından siyez unu elde edilir. 

Siyez buğdayından elde edilen un, sağlıklı beslenme açısından son derece değerli kabul edilir. Taş değirmenlerde öğütülen siyez buğdayı, kabuğundan tam olarak ayrılmaz. Bu sayede siyez unu tam buğday unundan daha koyu bir renge sahiptir.

Siyez Unu Faydaları Nelerdir?

Siyez Unu Faydaları Nelerdir?

Siyez ununun sağlık açısından bilinen birçok faydası vardır: 

  • Özellikle yüksek lif içeriğiyle, sindirim sistemine yardımcı olur. Araştırmalara göre, kabızlık gibi sorunları önler. 

  • Siyez ununun düşük glisemik indeksi, kan şekerini dengede tutar. Bu nedenle diyabet riskini de azaltır. 

  • Antioksidan açısından da son derece zengin olan siyez unu, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur ve genel sağlığı destekler.

  • Bilim insanları tarafından dünya çapında incelenen 324 buğday çeşidi arasından en az alerjene sahip buğday türü olarak belirlenmiştir. 

  • İçerdiği fenolik asit ile koroner kap hastalıklara ve felç gibi hastalıklara karşı koruma sağladığı da düşünülmektedir.

Siyez buğdayı diğer buğday geçitlerine göre daha az gluten içerdiği için çölyak hastaları için önemli bir alternatif haline gelmiştir.

Siyez buğdayı diğer buğday geçitlerine göre daha az gluten içerdiği için çölyak hastaları için önemli bir alternatif haline gelmiştir.

Aynı zamanda buğday ununa oranla daha az gluten içerir. Siyez ununun bu özelliği, gluten intoleransı olan kişiler için önemli bir besin maddesi olmasını sağlar. Doğala en yakın olarak kabul edilebilecek bu un yüksek lif ve protein içeriği sayesinde tercih edilir ve uzun süre tokluk sağlamasıyla bilinir.

Siyez Ununda Hangi Vitaminler Var?

Siyez Ununda Hangi Vitaminler Var?

İçeriğindeki çok sayıda vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından faydalıdır. Özellikle B vitamini, demir, magnezyum ve çinko açısından zengindir. 

Kolestrol içermeyen yapısı, doymamış yağ asitleri açısından zengin formülüyle kalp damar sağlığını destekler. İçeriğindeki lutein, zeaksantin ve β-karoten ile göz sağlığı açısından da önemlidir.

Siyez Unu Kilo Vermeyi Engeller mi?

Siyez Unu Kilo Vermeyi Engeller mi?

Siyez unu, kilo vermeyi engellemez. Hatta bunun aksine kilo kontrolüne yardımcı bir ürün olarak görüşür. Yüksek lif içeriği sayesinde, siyez unu daha uzun süre tok tutar ve aynı zamanda aşırı yemeği önler. 

Düşük glisemik indeksiyle kan şekeri seviyelerini dengede tutma özelliği, ani açlık krizlerini de önler. Siyez ununu, alerji ve benzeri durumlar için doktorunuza danışarak sağlıklı kilo verme planınıza dahil edebilirsiniz. Her diyet ve beslenme planında olduğu gibi, siyez ununu da dengeli ve çeşitli bir diyetin parçası olarak tüketmek önemlidir.

UYARI: Siyez ununu beslenme planınızı eklemeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın!

Siyez Unu ile Ne Yapılır?

Siyez Unu ile Ne Yapılır?

Siyez un ile ekmek, pasta, börek gibi birçok farklı yiyecek yapılabilir. Ancak daha az gluten içeren bu un ile yapılan tarifler, diğer un çeşitlerine göre daha az kabarır. Bu sebeple, siyez unu kullanırken tariflerinizi revize etmeni ve unun türüne göre ayarlama yapmanız gerekebilir.

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