Siyez Unu Nedir? Binlerce Yıllık Geçmişe Sahip Siyez Ununun Faydaları Nelerdir?
Siyez Unu Nedir? Binlerce Yıllık Geçmişe Sahip Siyez Ununun Faydaları Nelerdir?
Siyez unu, Türkiye'nin Kastamonu bölgesinde yetişen bir un türüdür. Siyez buğdayından elde edilen bu un türü, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihteki ilk tahıl olarak bilinen siyez buğdayı, sağlıklı beslenme modellerinin pek çoğunda yer alır. Peki, siyez unu nedir? Siyez unu nelere iyi gelir, faydaları nelerdir?
İşte, detaylar...
NOT: Bu içerik bir beslenme önerisi olarak nitelendirilemez. Alarjen durumu ya da beslenme programınıza ekleme konusunda doktorunuza danışmalısınız.
Siyez Unu Nedir?
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