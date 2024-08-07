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Laz Böreği Nasıl Yapılır? Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Püf Noktaları

Laz Böreği Nasıl Yapılır? Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Püf Noktaları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 20:40

Karadeniz Bölgesi'nin meşhur lezzeti Laz Böreği, bu kez de MasterChef ekranlarından sofralarımıza konuk oluyor. Türkiye'nin sevilen tatları arasında yer alan Laz böreğinin yapılışı kadar, tarifindeki püf noktalar da bir hayli önemli. Peki, lezzetli bir Laz böreği nasıl yapılır? 

İşte, Laz böreğinin tarifi ve püf noktaları...

Karadeniz'in sevilen yöresel tatlarından olan Laz Böreği evde yapılabilecek enfes lezzetlerden birisi.

Karadeniz'in sevilen yöresel tatlarından olan Laz Böreği evde yapılabilecek enfes lezzetlerden birisi.

MasterChef Türkiye'de düello oyununda yarışmacılar tarafından büyük bir heyecanla yapılan Laz böreğini evde yapmak da mümkün. Üsttelik, çok zahmete girmeden yapabileceğiniz Laz böreği tarifi, Doğu Karadeniz mutfağından sofralarınızı tatlandırmaya geliyor. 

İşte, Laz Böreği tarifi ve yapılışı...

Laz Böreği Nedir?

Laz Böreği Nedir?

Laz böreği (Doğu Lazcası: Paponi); yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yapılır. Yunanistan'da ise 'sütlü börek' anlamına gelen galaktobureko (Yunanca: γαλακτομπούρεκο) adıyla, yufka yerine irmik lapası kullanılarak yapılır. Günümüzde yufka yerine milföy, muhallebi yerine krema kullanılarak yapılanları da mevcuttur. Krema ya da muhallebi; limon, portakal veya gül suyu ile tatlandırılabilir.

Türkiye'de birçok restoranda Laz böreğini yemek mümkündür. 'Hopa Laz Böreği' adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tatlı, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır.

Laz Böreği İçin Gereken Malzemeler

Laz Böreği İçin Gereken Malzemeler

Laz böreği enfes hamuru, muhallebisi ve şerbetiyle ağzınızı tatlandıracak. 

Laz Böreğinin Hamuru İçin Gereken Malzemeler

  • 1 çay bardağı yoğurt (suyu ile birlikte)

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı su

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 2 adet yumurta

  • 4 su bardağı un

Laz Böreğinin Muhallebisi İçin Gereken Malzemeler

Laz Böreğinin Muhallebisi İçin Gereken Malzemeler

  • 5 su bardağı süt

  • 2adetyumurta sarısı

  • 4 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1/2 adet limon kabuğu rendesi

Laz Böreğinin Şerbeti İçin Gereken Malzemeler

Laz Böreğinin Şerbeti İçin Gereken Malzemeler

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 1,5 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Lezzetli bir Laz böreğini yağlamayı da unutmayın!

Lezzetli bir Laz böreğini yağlamayı da unutmayın!

  • 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • Tezgahı unlamak için 1 su bardağı nişasta (Tercihinize göre mısır veya buğday nişastası da kullanabilirsiniz.)

Laz Böreği Nasıl Yapılır?

Laz Böreği Nasıl Yapılır?

  • Şerbeti için, su ve şekeri bir potada karıştırın ve şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Ardından limon suyunu ekleyin ve düşük ısıda şerbet kıvamına gelene kadar pişirin. Ocağı kapatın ve şerbetin oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

  • Hamuru için, geniş bir kapta yoğurt, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı karıştırın. Bu karışıma yavaşça un ekleyerek, hamurun ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamurun tezgaha yapışmaması için üzerine nişasta serpin ve hamuru 18 eşit parçaya bölün.

  • Muhallebisi için, ayrı bir kapta süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesi karıştırın. Kalan sütü bir tencereye aktarın ve üzerine şekeri ekleyin. Ocağı açın ve şekeri eriyene kadar karıştırın. Tenceredeki sıcak sütlü karışımdan bir kepçe alın ve yumurtalı karışıma yavaşça ekleyerek sıcaklıklarını dengeleyin. Daha sonra bu iki karışımı birleştirin ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın ve ılımasını bekleyin.

  • Tezgaha tekrar nişasta serpin ve hamur bezelerini ince bir şekilde açın. Fırına dayanıklı bir kabı yağlayın ve açtığınız yufkayı içine yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya taşmasına izin verin. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını yağlayın. 17 katın her birini yağlayarak fırın kabına yerleştirin.

  • Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün. İlk katın dışarı taşan kısımlarını içe doğru katlayın. Son yufka katını ekleyin ve yağlayın. Son olarak, böreği dilimleyin.

  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkan laz böreğinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra, soğumuş olan şerbeti üzerine dökün ve servis yapın. Bu lezzetli laz böreğini sevdiklerinizle birlikte afiyetle yiyin...

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