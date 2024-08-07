Laz Böreği Nasıl Yapılır? Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Püf Noktaları

Şerbeti için, su ve şekeri bir potada karıştırın ve şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Ardından limon suyunu ekleyin ve düşük ısıda şerbet kıvamına gelene kadar pişirin. Ocağı kapatın ve şerbetin oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
Hamuru için, geniş bir kapta yoğurt, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı karıştırın. Bu karışıma yavaşça un ekleyerek, hamurun ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamurun tezgaha yapışmaması için üzerine nişasta serpin ve hamuru 18 eşit parçaya bölün.
Muhallebisi için, ayrı bir kapta süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesi karıştırın. Kalan sütü bir tencereye aktarın ve üzerine şekeri ekleyin. Ocağı açın ve şekeri eriyene kadar karıştırın. Tenceredeki sıcak sütlü karışımdan bir kepçe alın ve yumurtalı karışıma yavaşça ekleyerek sıcaklıklarını dengeleyin. Daha sonra bu iki karışımı birleştirin ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın ve ılımasını bekleyin.
Tezgaha tekrar nişasta serpin ve hamur bezelerini ince bir şekilde açın. Fırına dayanıklı bir kabı yağlayın ve açtığınız yufkayı içine yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya taşmasına izin verin. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını yağlayın. 17 katın her birini yağlayarak fırın kabına yerleştirin.
Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün. İlk katın dışarı taşan kısımlarını içe doğru katlayın. Son yufka katını ekleyin ve yağlayın. Son olarak, böreği dilimleyin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkan laz böreğinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra, soğumuş olan şerbeti üzerine dökün ve servis yapın. Bu lezzetli laz böreğini sevdiklerinizle birlikte afiyetle yiyin...
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