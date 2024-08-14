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MasterChef Muhlama (Mıhlama) Tarifi! Mıhlama Nasıl Yapılır?

MasterChef Muhlama (Mıhlama) Tarifi! Mıhlama Nasıl Yapılır?

MasterChef Türkiye
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 20:57

Karadeniz'in enfes lezzetlerinden biri olan mıhlama ya da halk arasındaki adıyla 'muhlama' kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Peynire ve tereyağına doyuran bu eşsiz lezzet şimdi de MasterChef menüsünde yer alarak sofralarımıza konuk oldu. Peki, mıhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? 

İşte mıhlama tarifi...

Karadeniz'in kimi bölgelerinde 'Kuymak' olarak da anılan mıhlama, Çamlıhemşin'de ise 'havits' olarak adlandırılır.

Karadeniz'in kimi bölgelerinde 'Kuymak' olarak da anılan mıhlama, Çamlıhemşin'de ise 'havits' olarak adlandırılır.

Yapılışı basit bir kahvaltı lezzeti olan muhlamanın tadına doymak ise mümkün değil. Tereyağı ile peynirin kusursuz birleşimiyle Karadeniz mutfağının yöresel lezzetini tatmayan yoktur. 

Samsun ve Trabzon'un kuymağında öne çıkan lezzet mısır unu, Rize'nin mıhlamasında ise peynirdir.

Mıhlama İçin Gerekli Malzemeler

Mıhlama İçin Gerekli Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 su bardağı su

  • 300 gram Trabzon peyniri (çeçil peyniri ya da kaşar peyniri de tercih edebilirsiniz)

Mıhlama Nasıl Yapılır?

Mıhlama Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle yayvan bir tavada tereyağını eritin.

  • Ardından mısır ununu ekleyip yağ ile birlikte iyice kavurun.

  • 1 su bardağı suyu da üzerine ilave edip karıştırmaya devam edin.

  • Rendelediğiniz ya da doğradığınız peynirleri de karışıma ekleyip tekrar karıştırın.

  • İsteğe göre hazırlamış olduğunuz mıhlamanın üzerine biraz daha tereyağı kızdırıp dökebilirsiniz.

Afiyet olsun...

10 Dakikada Hazırlanan Mıhlamanın Püf Noktaları!

10 Dakikada Hazırlanan Mıhlamanın Püf Noktaları!

Özellikle bakır tavada, tahta kaşık ile kavrulan tereyağının içine mısır unu ve Trabzon Kolot peyniri eklenir. Peynir seçimini, Trabzon'un yöresel lezzetine benzerlik gösteren çeçilden yana da yapabilirsiniz. Un tadı kalmayacak kadar kavurduğunuz tereyağını yakmadan malzemeleri eklemeye özen gösterin.

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