MasterChef Muhlama (Mıhlama) Tarifi! Mıhlama Nasıl Yapılır?

Karadeniz'in enfes lezzetlerinden biri olan mıhlama ya da halk arasındaki adıyla 'muhlama' kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Peynire ve tereyağına doyuran bu eşsiz lezzet şimdi de MasterChef menüsünde yer alarak sofralarımıza konuk oldu. Peki, mıhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İşte mıhlama tarifi...