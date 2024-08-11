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MasterChef Türkiye'den Mehmet Şef'in Gizli Tarifi İçli Lagos! Peki İçli Lagos Nasıl Yapılır?

MasterChef Türkiye'den Mehmet Şef'in Gizli Tarifi İçli Lagos! Peki İçli Lagos Nasıl Yapılır?

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 00:36

Akdeniz'in en lezzetli balıklarından biri olan Lagos'un benzersiz tarifi ünlü şeften geldi. MasterChef'e damgasını vuran tarif, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın gizli reçetesiyle sofralarınızı taçlandıracak. 

İşte, detaylar... 

Kaynak

Gecenin lezzeti 'İçli Lagos' Mehmet Şef'in tarifiyle sofraları taçlandırmaya hazır.

Gecenin lezzeti 'İçli Lagos' Mehmet Şef'in tarifiyle sofraları taçlandırmaya hazır.

Halk arasında yaygın olarak 'taş balığı' ya da 'Lahos' olarak bilinen 'Lagos balığı' Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülür. Ege'de de kendisini gösteren lagos balığını bir de usta şefin tarifiyle deneyin. 

İşte, karşınızda MasterChef'ten gecenin sürprizi: İçli Lagos Tarifi 👇

Mehmet Şef'in İçli Lagos Tarifi İçin Gereken Malzemeler

Mehmet Şef'in İçli Lagos Tarifi İçin Gereken Malzemeler

İçli lagosun olmazsa olmazları, taze kereviz sapı, kırmızı ve yeşil biber, domates, sarımsak, dereotu, fesleğen, limon ve kişnişi unutmayın.

Ünlü Şefin Tarifiyle İçli Lagos Nasıl Yapılır?

Ünlü Şefin Tarifiyle İçli Lagos Nasıl Yapılır?

Tavada zeytinyağı, sarımsak, domates, kırmızı ve yeşil biber ile buluşan lezzetli lagos balığının kereviz sapı, limon kabuğu ve kişniş ile lezzetlendirildiği tarif denemeye değer! 

Afiyet olsun...

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