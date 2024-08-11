MasterChef Türkiye'den Mehmet Şef'in Gizli Tarifi İçli Lagos! Peki İçli Lagos Nasıl Yapılır?

Halk arasında yaygın olarak 'taş balığı' ya da 'Lahos' olarak bilinen 'Lagos balığı' Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülür. Ege'de de kendisini gösteren lagos balığını bir de usta şefin tarifiyle deneyin.

İşte, karşınızda MasterChef'ten gecenin sürprizi: İçli Lagos Tarifi 👇