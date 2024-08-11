MasterChef Türkiye'den Mehmet Şef'in Gizli Tarifi İçli Lagos! Peki İçli Lagos Nasıl Yapılır?
MasterChef Türkiye'den Mehmet Şef'in Gizli Tarifi İçli Lagos! Peki İçli Lagos Nasıl Yapılır?
Akdeniz'in en lezzetli balıklarından biri olan Lagos'un benzersiz tarifi ünlü şeften geldi. MasterChef'e damgasını vuran tarif, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın gizli reçetesiyle sofralarınızı taçlandıracak.
İşte, detaylar...
Gecenin lezzeti 'İçli Lagos' Mehmet Şef'in tarifiyle sofraları taçlandırmaya hazır.
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