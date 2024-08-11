Kulis Bilgisi Doğru mu Çıktı? MasterChef Türkiye'de Elenen İlk Yarışmacı Kim Oldu?
Kulis Bilgisi Doğru mu Çıktı? MasterChef Türkiye'de Elenen İlk Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de sezonun ilk eleme oyunu gerçekleşti. Birbirinden sürpriz isimlerin son dörde kaldığı MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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Dört gözle beklediğimiz MasterChef'te sezonun ilk Mavi takım kaptanı Emre olurken, kendisine rakip olması için Ayşe'yi seçmişti.
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İlk oyunu Mavi takımın kazandığı MasterChef'te ilk eleme adayları ise Serhat ve Deniz olmuştu.
Kırmızı takımın dokunulmazlığı kazandığı ikinci oyunda Mavi takımdan eleme adayları Beyza ve Muratcan oldu.
3. dokunulmazlığı da Mavi takım kazanınca bu defa Kırmızı takımdan eleme adayları Çağlar ve Ayşe olarak belirlendi.
Bireysel oynanan son eleme adayı oyununa göre de haftanın son eleme adayı Nigar olmuştu.
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Siyez unuyla yapılan yaratıcılık etabını geçemeyen ve ikinci turda yarışmak zorunda kalan isimler Beyza, Serhat, Ayşe ve Deniz oldu.
Mehmet Şef'in İçli Lagos tarifinin yapıldığı gecede son ikiye kalan isim Serhat ve Deniz oldu.
Sezonun ilk haftasında yarışmaya veda eden isim Serhat oldu!
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