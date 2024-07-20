Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Tatlı
Pasta & Kek
Churros Tatlısı Nasıl Yapılır? İspanyol Tatlısı Churros Tarifi ve Püf Noktaları

Churros Tatlısı Nasıl Yapılır? İspanyol Tatlısı Churros Tarifi ve Püf Noktaları

MasterChef Türkiye
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 13:11

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Kadroya geçiş etabında sıradaki lezzet, İspanya'nın meşhur ve pratik tatlılarından biri olan Churros oluyor. Her öğün reçel, çikolata ve pek çok sosla afiyetle tüketebileceğiniz bir tatlı evde de kolayca ve kısa zamanda hazırlanabilir. Peki Churros tatlısı nasıl yapılır? 

İşte, en lezzetli Churros tarifi...

Churros, genellikle kahvaltıda champurrado, cafe con leche, sıcak çikolata ya da süt reçeline batırılarak yenilen bir tür kızarmış hamur tatlısıdır.

Churros, genellikle kahvaltıda champurrado, cafe con leche, sıcak çikolata ya da süt reçeline batırılarak yenilen bir tür kızarmış hamur tatlısıdır.

İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan, bu eşsiz lezzet MasterChef ile bir kez daha sofralarımıza geldi. Tatlının kökeninin ming dönemine dayandığına dair kaynaklar bulunuyor. Peki, lezzetli bir Churros nasıl yapılır?

Churros Tatlısı İçin Gereken Malzemeler

Churros Tatlısı İçin Gereken Malzemeler

  • 25 gram tereyağı (2 yemek kaşığı)

  • 220 gram su

  • 120 gram un

  • 2 adet yumurta

  • 5 gram toz şeker

  • 2 gram tuz

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Kaplaması için:

  • 150 gram toz şeker

  • İstenilen miktarda tarçın (Ortalama 2 silme tatlı kaşığı)

Servis için dilerseniz çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz.

Churros Tarifi: Churros Tatlısı Nasıl Yapılır?

Churros Tarifi: Churros Tatlısı Nasıl Yapılır?

İspanyol mutfağının popüler lezzetlerinden biri olan churros için ilk olarak hamurumuzu hazırlamalıyız: 

  • Hamur için: Derin bir tencereye su, tereyağı ve tuz ekleyip kaynatmaya başlıyoruz. Kaynamaya başlayan suya unu ekleyip, düşük ateşte hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Hamurumuz piştikten sonra bir kapta soğumasını bekliyoruz.

  • İkinci aşamada yumurtalarımızı ekliyoruz: Hamurumuz soğuduktan sonra yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek, yine pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hamurumuzu sıkma torbasına alıyoruz.

  • Üçüncü aşamada churrosları kızartıyoruz: Derin bir tencerede yağı ısıtıyoruz. Isıttığımız yağa, sıkma torbasından çıkan hamuru bıçak yardımıyla keserek ekliyoruz. Churros'larımızın dışı açık kahverengi bir renk alana kadar kızartıyoruz.

  • Kızaran churrosları bir peçete üzerine alıyoruz. Ayrı bir kapta şeker ve tarçını karıştırıyoruz ve sıcak churrosları bu karışıma buluyoruz.

  • Son aşama olarak çikolata sosumuzu hazırlıyoruz: Çikolataları küçük parçalar halinde kırıyoruz veya doğruyoruz. Kremayı kaynatıp, çikolataların üzerine döküyoruz ve karıştırıyoruz.

  • Churrosları çikolata sosu ile birlikte servis ediyoruz. 

İşte karşınızda nefis bir tatlı! Afiyet olsun.

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın