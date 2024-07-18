Özbek Pilavı Tarifi: Nefis Kuzu Eti ve Havuçla Lezzetlenen Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?
Özbek Pilavı Tarifi: Nefis Kuzu Eti ve Havuçla Lezzetlenen Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?
Özbek Pilavı, içerisindeki malzemelerle tam bir lezzet şöleni. Pilav deyip geçmeyin, Özbek Pilavı içerisine konulan kuzu eti, sarımsak ve havuçla tek bir öğün olmaya aday! Peki lezzeti dillerden dillere dolaşan Özbek Pilavı nasıl yapılır?
İşte en güzel Özbek Pilavı tarifi...
Özbek Pilavı Tarifi
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