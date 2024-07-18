Özbek Pilavı Tarifi: Nefis Kuzu Eti ve Havuçla Lezzetlenen Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?

Özbek Pilavı'nı pişirmeden önce pirinçleri ılık suda bekletmeyi deneyin. Pirinçler yumuşadığı için pilavınız daha kıvamlı olacaktır. Eğer pirinçleri suda bekletmek istemezseniz, pirinçleri normal bir pilav yapar gibi kavurarak da ekleyebilirsiniz.

Pilavınızın içerisine badem, dolmalık fıstık veya kuru üzüm de koyarak daha aromatik bir pilav elde edebilirsiniz.Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...