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Özbek Pilavı Tarifi: Nefis Kuzu Eti ve Havuçla Lezzetlenen Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?

Özbek Pilavı Tarifi: Nefis Kuzu Eti ve Havuçla Lezzetlenen Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 10:23

Özbek Pilavı, içerisindeki malzemelerle tam bir lezzet şöleni. Pilav deyip geçmeyin, Özbek Pilavı içerisine konulan kuzu eti, sarımsak ve havuçla tek bir öğün olmaya aday! Peki lezzeti dillerden dillere dolaşan Özbek Pilavı nasıl yapılır?

İşte en güzel Özbek Pilavı tarifi...

Özbek Pilavı Tarifi

Özbek Pilavı Tarifi

Malzemeler;

  • 350 gram kuşbaşı kuzu eti

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 adet kuru soğan

  • 4 adet havuç

  • 2,5 su bardağı pirinç

  • 4,5 su bardağı su

  • 2 baş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kimyon

Özbek Pilavının Hazırlanışı

Özbek Pilavının Hazırlanışı

  • Pilav tenceresine yağı ve doğradığınız soğanları alın, kavurun. 

  • Kuşbaşı doğranan etleri tencereye ekleyin. Etler suyunu çekene kadar kavurun.

  • Daha sonra rendelediğiniz havuçları ilave edin. 

  • Havuçlar yumuşadıktan sonra pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun. 

  • Üzerine suyunu ilave edin. Son olarak tuz ve baharatları ekleyin. 

  • Bütün haldeki sarımsakları tencereye koyun ve kapağını kapatın. 

  • Yaklaşık 15 dakika piştikten sonra Özbek Pilavınız hazır!

Özbek Pilavı Püf Noktaları

Özbek Pilavı Püf Noktaları

Özbek Pilavı'nı pişirmeden önce pirinçleri ılık suda bekletmeyi deneyin. Pirinçler yumuşadığı için pilavınız daha kıvamlı olacaktır. Eğer pirinçleri suda bekletmek istemezseniz, pirinçleri normal bir pilav yapar gibi kavurarak da ekleyebilirsiniz.

Pilavınızın içerisine badem, dolmalık fıstık veya kuru üzüm de koyarak daha aromatik bir pilav elde edebilirsiniz.Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun...

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