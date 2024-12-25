Sirkeci'nin İki Ödüllü Oteli OrientBank ve Orient Occident
Tarihi Yarımada'da SkyFall James Bond Filminin ilk sahnesinin geçtiği OrientBank Hotel ve Orient Occident Hotel sahipleri Barış Çolak ve Fırat Yıldıran ile siz değerli Onedio okurları için bir röportaj gerçekleştirdik.
- AYS Otelcilik Grubu tarafından hayata geçirilen Orient Occident Hotel ve OrientBank Hotel hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Sirkeci, İstanbul’un en önemli tarihi lokasyonları arasında yer alıyor. Bu bağlamda da tarihi bir değeri olan otelinizin ve yer aldığı lokasyonun misafirleriniz için önemini öğrenebilir miyiz?
Öncelikle Sirkeci bölgesi bizim için çok önemli bir lokasyon tarihi binaları ve İstanbul’un mistik ruhunu hissettiren sokaklarıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Tarihi Yarımada, ihtişamlı cami ve kiliseler, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşı’sı dahil olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan bir lokasyon olmasının yanı sıra gastronomik değerleri ve her yere ulaşım kolaylığı ile misafirler çok özel deneyimler yaşıyor. Hem bina olarak hem de lokasyon açısından çok büyük bir değere sahibiz… Geçmişin cazibesini modern konfor ve kişiselleştirilmiş hizmetle kusursuz bir şekilde harmanlayarak yarattığımız otel konseptlerimizle tüm misafirlerimizi ayrıcalıklı hissettiriyoruz. Otelimizde konaklayan misafirlerimizden otelimizin konumu ve konseptiyle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz.
Her iki otelimizdeki misafirler otel içindeki birimlerden faydalanabiliyor. Bu birimlerin hepsi gerçekten tam birer ayrıcalıklı deneyim sunuyor. Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection içinde yer alan ve geçmişte bankanın kasa dairesi olarak hizmet veren Gregor Jazz Club; caz müziğin duayen isimlerini sahnesinde ağırlayarak misafirlere gastro jazz konseptiyle hem müzik hem de lezzet şöleni yaşatıyor. Otelin terasında yer alan ve büyüleyici bir manzaraya sahip olan Kubbel ise çok özel kokteyller ile tam bir İstanbul seyir keyfi sunuyor. Aynı zamanda Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection’ın tüm katlarında ise misafirler sanatla buluşuyor. Her katta ayrı ayrı sanatçılara ait tablolar ve el yapımı özel eserler sergileniyor.
Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection’un roof’unda yer alan Roof Mezzepoatmia ise Türkiye’nin yedi bölgesinden çok özel lezzetler, muhteşem boğaz ve Tarihi Yarımada manzarası ile bütünsel bir restoran deneyimi sunuyor. Hizmet yaklaşımımızda misafir memnuniyetine odaklanmanın yanı sıra çok özel deneyimlere sunarak fark yaratma misyonuyla hareket ettiğimiz için yine bu otelimizde önceden kasa dairesi olarak kullanılan alanı spa olarak hizmete açtık. Misafirlerimiz otellerimizin içinde bulunan outletlerden çok etkileniyor.
- Orient Occident Hotel’in en üst katında yer alan ve şehre hakim konumuyla göz dolduran Roof Mezzepotamia hakkında bilgi alabilir miyiz?
- Menüde Türkiye'nin 7 bölgesinden özel tatlar var. Bu lezzetleri belirleme sürecinizi biraz anlatır mısınız? Geleneksel lezzetleri yorumlarken nelere dikkat ettiniz?
Her bölgenin kendine has bir gastronomik mirası var ve bunu yansıtmaya özen gösteriyoruz. Her yemeğin temel taşı olan malzemeler, bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerine göre farklılık gösterdiğinden orijinal malzemeleri kullanarak bölgelerin otantik lezzetlerini yakalamaya çalıştık. Örneğin; geleneksel bir Anadolu yemeğini modern sunum teknikleriyle servis ederken, tat ve doku açısından özgünlüğünü kaybetmemesine dikkat ettik. Bu dengeyi sağlayarak yemeğin ruhunu korumaya ekstra özen gösterdik diyebiliriz.
- Roof Mezzepotamia mutfağınızda kullanılan tedarik ürünlerinin güvenilirliği ve yerelliği hakkında bize neler anlatırsınız?
- Roof Mezzepotamia’da geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik ile ilgili neler yapıyorsunuz?
Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm mutfak kültürümüzün temel taşlarını oluşturuyor. Bu konu bizim için büyük bir öneme sahip... Yerel ve mevsiminde yetişen ürünleri kullanarak; hem taze ve kaliteli malzemeler elde ediyor hem de çevresel etkileri azaltıyoruz. Atık yönetiminde titizlikle çalışarak, yiyecek israfını en aza indirmeye özen gösteriyoruz. Artan yemekleri değerlendirmek için her geçen gün çeşitli yenilikçi yöntemler geliştiriyoruz. Aynı zamanda ekip üyelerimizi sürdürülebilirlik konusunda düzenli olarak eğitiyor ve bu süreçte herkesin aktif bir rol almasını sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevresel hem de toplumsal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.
- Etnik elektronik müzik konsepti restoran deneyimine nasıl entegre edildi?
Roof Mezzepotamia olarak en iyi lezzet, en iyi müzik ve en iyi hizmet anlayışıyla İstanbul’un ve Türkiye’nin en iyi restoranı olma hedefiyle yola çıktık. Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerini yeniden yorumladığımız restoranımızda etnik elektronik müzik tınılarıyla alışılmışın dışında bir atmosfer yaratmak istedik. Müzik danışmanlığımızı etnik elektronik müziğin popüler ismi DJ Majnoon’un üstlendiği restoranımızın açılışını ise Monte Carlo Buddha Bar’dan Papa DJ’in performansıyla gerçekleştirdik. Her akşam DJ performanslarımızla lezzet ve müzik doygunluğunu bir arada sunuyoruz.
- OrientBank Hotel’de ise çok özel bir caz kulüp yer alıyor. Gregor Jazz Club’ten biraz bahsedebilir misiniz?
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