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Sirkeci'nin İki Ödüllü Oteli OrientBank ve Orient Occident

etiket Sirkeci'nin İki Ödüllü Oteli OrientBank ve Orient Occident

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
25.12.2024 - 22:29 Son Güncelleme: 26.12.2024 - 12:42

Tarihi Yarımada'da SkyFall James Bond Filminin ilk sahnesinin geçtiği OrientBank Hotel ve Orient Occident Hotel sahipleri Barış Çolak ve Fırat Yıldıran ile siz değerli Onedio okurları için bir röportaj gerçekleştirdik.

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- AYS Otelcilik Grubu tarafından hayata geçirilen Orient Occident Hotel ve OrientBank Hotel hakkında bilgi verebilir misiniz?

- AYS Otelcilik Grubu tarafından hayata geçirilen Orient Occident Hotel ve OrientBank Hotel hakkında bilgi verebilir misiniz?

Köklü bir otelcilik deneyimi olan ve hizmet yaklaşımlarıyla dünya sıralamasında en üstlerde yer alan AYS Otelcilik olarak inşaat ve turizm alanında önemli projelere imza atıyoruz. Tarihi Yarımada’nın en özel noktası Sirkeci’de hayata geçirdiğimiz Orient Occident Hotel ve OrientBank Hotel, Marriott Autograph Collection zincirinin birer parçası olarak misafirlerini ağırlıyor.

1888-1907 yılları arasında Osmanlı sarayına hizmet etmiş Prusyalı Mimar August Jasmund tarafından Germana Han olarak inşa edilen ve yıllarca Deutsche Bank olarak kullanılan bina, 2021 yılından bu yana OrientBank Hotel olarak hizmet veriyor. Sultanhamam ve Şeyhülislam Hayri Efendi sokaklarının üçgen birleşiminde yer alan yapı, uzaktan bakıldığında kurşun grisi çatısıyla bölgenin belirgin bir simgesi…

Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection, 2023 yılında tüm Marriott markaları arasında en iyilerinin belirlendiği 2023 Shining Star Ödülleri’nde 3 farklı dalda ödül kazanan tek otel oldu. Shining Star Awards Elite Appreciation Award, The Overall Staff Service Excellence Award for Premium hotels M/F in EMEA ve Operational Excellence Award Franchise Premium Hotels EMEA kategorilerinde ödül kazandık.

Sirkeci’de yer alan bir diğer otelimiz Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Basiret Han olarak bilinen tarihi binada yer alıyor. Mimar Stephan Hamamcıyan imzasını taşıyan ve 1900 yılında inşa edilen Basiret Han, önce ticari merkez olarak hizmet vermiş, daha sonra İtalyan Oriental Ticaret Bankası ve Selanik Bankası olarak kullanılmıştır.  Basiret Han'ın cephesi dönemin özelliklerine mükemmel bir örnek olarak 'La Belle Epoque' tarzı unsurlarla yapılandırılmıştır. Bina 2024 yılının başında Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection adıyla hizmete başlamıştır.

Orient Occident Hotel İstanbul Autograph Collections ise 2024 yılında tüm Marriott markaları arasında 10 bin otel arasında en iyilerin belirlendiği değerlendirmede kendi kategorisinde birinci olarak yoluna devam ediyor.

- Sirkeci, İstanbul’un en önemli tarihi lokasyonları arasında yer alıyor. Bu bağlamda da tarihi bir değeri olan otelinizin ve yer aldığı lokasyonun misafirleriniz için önemini öğrenebilir miyiz?

Öncelikle Sirkeci bölgesi bizim için çok önemli bir lokasyon tarihi binaları ve İstanbul’un mistik ruhunu hissettiren sokaklarıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Tarihi Yarımada, ihtişamlı cami ve kiliseler, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşı’sı dahil olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan bir lokasyon olmasının yanı sıra gastronomik değerleri ve her yere ulaşım kolaylığı ile misafirler çok özel deneyimler yaşıyor.  Hem bina olarak hem de lokasyon açısından çok büyük bir değere sahibiz… Geçmişin cazibesini modern konfor ve kişiselleştirilmiş hizmetle kusursuz bir şekilde harmanlayarak yarattığımız otel konseptlerimizle tüm misafirlerimizi ayrıcalıklı hissettiriyoruz. Otelimizde konaklayan misafirlerimizden otelimizin konumu ve konseptiyle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz.

Her iki otelimizdeki misafirler otel içindeki birimlerden faydalanabiliyor. Bu birimlerin hepsi gerçekten tam birer ayrıcalıklı deneyim sunuyor. Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection içinde yer alan ve geçmişte bankanın kasa dairesi olarak hizmet veren Gregor Jazz Club; caz müziğin duayen isimlerini sahnesinde ağırlayarak misafirlere gastro jazz konseptiyle hem müzik hem de lezzet şöleni yaşatıyor. Otelin terasında yer alan ve büyüleyici bir manzaraya sahip olan Kubbel ise çok özel kokteyller ile tam bir İstanbul seyir keyfi sunuyor. Aynı zamanda Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection’ın tüm katlarında ise misafirler sanatla buluşuyor. Her katta ayrı ayrı sanatçılara ait tablolar ve el yapımı özel eserler sergileniyor.

Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection’un roof’unda yer alan Roof Mezzepoatmia ise Türkiye’nin yedi bölgesinden çok özel lezzetler, muhteşem boğaz ve Tarihi Yarımada manzarası ile bütünsel bir restoran deneyimi sunuyor. Hizmet yaklaşımımızda misafir memnuniyetine odaklanmanın yanı sıra çok özel deneyimlere sunarak fark yaratma misyonuyla hareket ettiğimiz için yine bu otelimizde önceden kasa dairesi olarak kullanılan alanı spa olarak hizmete açtık. Misafirlerimiz otellerimizin içinde bulunan outletlerden çok etkileniyor.

- Orient Occident Hotel’in en üst katında yer alan ve şehre hakim konumuyla göz dolduran Roof Mezzepotamia hakkında bilgi alabilir miyiz?

- Orient Occident Hotel’in en üst katında yer alan ve şehre hakim konumuyla göz dolduran Roof Mezzepotamia hakkında bilgi alabilir miyiz?

AYS Otelcilik’in yatırımcıları Fırat Yıldıran ve Barış Çolak olarak Roof Mezzepotamia’yı 2024 Mayıs ayında hayata geçirdik. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla yorumlayarak hazırladığımız menümüzle misafirlerimizi eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyoruz. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Mezopotamya’dan ilham alınarak hazırlanan menümüz, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan Türk mutfağından izler taşıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesinden geleneksel lezzetleri yenilikçi dokunuşlarla beğeniye sunduğumuz menümüzde soğuk mezeler, ara sıcaklar, salatalar, spesiyal kokteyller ve enfes tatlılar ile misafirlerimize aralıksız bir lezzet serüveni yaşatıyoruz. İmza mezelerimiz arasında; Güneydoğu topraklarında çok uzun yıllardır yapılan Sasiço, Osmanlı' nın en eski lezzetlerinden biri olan kuru köftenin bir Uzak Doğu yemeği olan Misonun birleşmesi ile ortaya çıkan Misolu Kuru Köfte, Hatay'ın en leziz mezelerinden biri olan Mütebbel’ in kızartılarak bambaşka bir yorum katıldığı Kızarmış Mütebbel, Antakya tuzlu yoğurdu ve Samandağ acısının, Denizli’nin kale biberi ile kombinasyonu ile hazırlanan Atom yer alıyor.

Özel tariflerle hazırlanan ve yalnızca Roof Mezzepotamia’da yer alan imza kokteyllerimizle de bambaşka bir lezzet sunuyoruz. Mezepotamya’da yaşamış uygarlıkların kültürlerinden esinlenerek premium içkilerle hazırladığımız kokteyller; bu coğrafyada yaşayan kral, tanrı ve önemli kişilerin isimlerini taşıyor. Ninkasi (Sümer Bira Tanrısı), Hammurabi (Altıncı Babil İmparatoru), Purattu (Fırat Nehrinin Eski Adı), Inanna (Aşk ve Doğurganlık Tanrıçası), Barmenin İmzası - Okaliptik Margarita, Mezzepotamyalı ve Basirethan imza kokteyllerimiz arasında…

- Menüde Türkiye'nin 7 bölgesinden özel tatlar var. Bu lezzetleri belirleme sürecinizi biraz anlatır mısınız? Geleneksel lezzetleri yorumlarken nelere dikkat ettiniz?

Her bölgenin kendine has bir gastronomik mirası var ve bunu yansıtmaya özen gösteriyoruz. Her yemeğin temel taşı olan malzemeler, bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerine göre farklılık gösterdiğinden orijinal malzemeleri kullanarak bölgelerin otantik lezzetlerini yakalamaya çalıştık. Örneğin; geleneksel bir Anadolu yemeğini modern sunum teknikleriyle servis ederken, tat ve doku açısından özgünlüğünü kaybetmemesine dikkat ettik. Bu dengeyi sağlayarak yemeğin ruhunu korumaya ekstra özen gösterdik diyebiliriz.

- Roof Mezzepotamia mutfağınızda kullanılan tedarik ürünlerinin güvenilirliği ve yerelliği hakkında bize neler anlatırsınız?

- Roof Mezzepotamia mutfağınızda kullanılan tedarik ürünlerinin güvenilirliği ve yerelliği hakkında bize neler anlatırsınız?

Menü oluştururken mevsimsel ve çiftlikten sofraya beslenme sisteminin önemini büyük bir titizlikle vurguluyoruz. Günümüzde artan sağlıklı beslenme bilinci ve çevresel sorumluluk anlayışı ile birlikte gastronomi dünyasında bu yaklaşımların önemi her geçen gün artığını görüyoruz. Bu yaklaşım, sadece taze ve doğal ürünler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir tarım anlayışını da benimsemeyi destekliyor. Örneğin yerel manavlarla iş birliği yapmak, tedarik zincirini kısaltarak çevre üzerindeki etkileri azaltmaya ve aynı zamanda bölgesel ekonomiyi desteklemeye yönelik fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu yaklaşım, mutfağımızda daha özenli ve çevresel sorumluluk bilinciyle bir gastronomi deneyimi sunmamızı sağlıyor. Menülerimizi benimsediğimiz bu ilkeleri gözeterek tasarlarken, müşterilerimize hem sağlıklı hem de çevre dostu seçenekler sunmaya özen gösteriyoruz.

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- Roof Mezzepotamia’da geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik ile ilgili neler yapıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm mutfak kültürümüzün temel taşlarını oluşturuyor. Bu konu bizim için büyük bir öneme sahip... Yerel ve mevsiminde yetişen ürünleri kullanarak; hem taze ve kaliteli malzemeler elde ediyor hem de çevresel etkileri azaltıyoruz. Atık yönetiminde titizlikle çalışarak,  yiyecek israfını en aza indirmeye özen gösteriyoruz. Artan yemekleri değerlendirmek için her geçen gün çeşitli yenilikçi yöntemler geliştiriyoruz. Aynı zamanda ekip üyelerimizi sürdürülebilirlik konusunda düzenli olarak eğitiyor ve bu süreçte herkesin aktif bir rol almasını sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevresel hem de toplumsal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

- Etnik elektronik müzik konsepti restoran deneyimine nasıl entegre edildi?

Roof Mezzepotamia olarak en iyi lezzet, en iyi müzik ve en iyi hizmet anlayışıyla İstanbul’un ve Türkiye’nin en iyi restoranı olma hedefiyle yola çıktık. Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerini yeniden yorumladığımız restoranımızda etnik elektronik müzik tınılarıyla alışılmışın dışında bir atmosfer yaratmak istedik.  Müzik danışmanlığımızı etnik elektronik müziğin popüler ismi DJ Majnoon’un üstlendiği restoranımızın açılışını ise Monte Carlo Buddha Bar’dan Papa DJ’in performansıyla gerçekleştirdik. Her akşam DJ performanslarımızla lezzet ve müzik doygunluğunu bir arada sunuyoruz.

- OrientBank Hotel’de ise çok özel bir caz kulüp yer alıyor. Gregor Jazz Club’ten biraz bahsedebilir misiniz?

- OrientBank Hotel’de ise çok özel bir caz kulüp yer alıyor. Gregor Jazz Club’ten biraz bahsedebilir misiniz?

İstanbul’un gözde caz kulüpleri arasında yer alan Gregor Jazz Club, etkileyici atmosferi ve kaliteli müzikleriyle keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için harika bir seçenek sunuyor. İsmini, caz müziğin duayeni ve Gregor Caz Topluluğu’nun kurucusu olan Gregor Kelekyan’dan alan mekanda, cazın vurgulu ritmiyle lezzet buluşuyor.

OrientBank Hotel olarak hizmet veren otelin alt katında yer alan Gregor Jazz Club’te tarihin izleri müziğin büyüleyici tınılarıyla bütünleştiriyor.  Bina Deutsche Bank olarak kullanılırken, kasa odası olarak bilinen kısımda yer alan caz kulüp; şık ve modern dekorasyonuyla eşsiz bir ambiyans sunuyor.

Küçük aydınlatmaların, ayna detaylarının ve deri koltukların yer aldığı Gregor Jazz Club’te grup buluşmaları için ayrılmış özel bir oda da bulunuyor. Müziğin yanı sıra özenle hazırlanan menümüzle de dikkat çekiyoruz. Cazın farklı türlerini ve çeşitli tarzlarını canlı performanslar ile sahnesine taşıyan Gregor Jazz Club’un unutulmaz lezzetleri ve göz alıcı sunumlarıyla eşsiz bir gastronomi deneyimi de vaat ediyoruz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

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