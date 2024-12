Sirkeci'nin İki Ödüllü Oteli OrientBank ve Orient Occident

Köklü bir otelcilik deneyimi olan ve hizmet yaklaşımlarıyla dünya sıralamasında en üstlerde yer alan AYS Otelcilik olarak inşaat ve turizm alanında önemli projelere imza atıyoruz. Tarihi Yarımada’nın en özel noktası Sirkeci’de hayata geçirdiğimiz Orient Occident Hotel ve OrientBank Hotel, Marriott Autograph Collection zincirinin birer parçası olarak misafirlerini ağırlıyor.

1888-1907 yılları arasında Osmanlı sarayına hizmet etmiş Prusyalı Mimar August Jasmund tarafından Germana Han olarak inşa edilen ve yıllarca Deutsche Bank olarak kullanılan bina, 2021 yılından bu yana OrientBank Hotel olarak hizmet veriyor. Sultanhamam ve Şeyhülislam Hayri Efendi sokaklarının üçgen birleşiminde yer alan yapı, uzaktan bakıldığında kurşun grisi çatısıyla bölgenin belirgin bir simgesi…

Orientbank Hotel İstanbul Autograph Collection, 2023 yılında tüm Marriott markaları arasında en iyilerinin belirlendiği 2023 Shining Star Ödülleri’nde 3 farklı dalda ödül kazanan tek otel oldu. Shining Star Awards Elite Appreciation Award, The Overall Staff Service Excellence Award for Premium hotels M/F in EMEA ve Operational Excellence Award Franchise Premium Hotels EMEA kategorilerinde ödül kazandık.

Sirkeci’de yer alan bir diğer otelimiz Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Basiret Han olarak bilinen tarihi binada yer alıyor. Mimar Stephan Hamamcıyan imzasını taşıyan ve 1900 yılında inşa edilen Basiret Han, önce ticari merkez olarak hizmet vermiş, daha sonra İtalyan Oriental Ticaret Bankası ve Selanik Bankası olarak kullanılmıştır. Basiret Han'ın cephesi dönemin özelliklerine mükemmel bir örnek olarak 'La Belle Epoque' tarzı unsurlarla yapılandırılmıştır. Bina 2024 yılının başında Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection adıyla hizmete başlamıştır.

Orient Occident Hotel İstanbul Autograph Collections ise 2024 yılında tüm Marriott markaları arasında 10 bin otel arasında en iyilerin belirlendiği değerlendirmede kendi kategorisinde birinci olarak yoluna devam ediyor.