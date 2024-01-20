Sessiz İstifanın Önüne Geçin: Çalışan Memnuniyetsizliğini Gidermenin Yolları

Açılan pozisyona işin en başından doğru kişiyi kabul etmek istifayı önleyen önemli bir hamledir. Ancak bunun için hem iş tanımının hem de ek gereksinimlerinin, henüz ilk baştan açıkça ifade edilmesi gerekir. Böylece işe giren kişi, kendisinden beklenenleri net şekilde kavrar ve kariyer planlarını buna göre yapar. Sonuç olarak, donanım ve yetenek bakımından en doğru kişiler en uygun pozisyona girmiş olurlar.