Sessiz İstifanın Önüne Geçin: Çalışan Memnuniyetsizliğini Gidermenin Yolları
Sessiz İstifanın Önüne Geçin: Çalışan Memnuniyetsizliğini Gidermenin Yolları
Sessiz istifa, pozisyona ve iş şartlarına karşı duyulan motivasyon kaybından kaynaklanarak şirketlerin ciddi eleman eksikliği ile karşılaşmasına yol açar. Düzeltilmediğinde ise sürekli boşalan pozisyonu doldurmak için harcanacak ekstra mesai ve emek kaybı riski taşır. Çalışanların şirket bağlılığını artırmak ve sessiz istifanın önüne geçmek, aslında birkaç basit adımı uygulayarak tamamlanabilir.
İşte sessiz istifayı önlemek isteyen firmaların odaklanması gereken konular!
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Farkındalık
Duyarlı şirket yapısı
Doğru eleman seçimi
Motivasyon takibi
Çalışan istekleri
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Sürdürülebilir iş ortamı
Ödül programı
Köklü şirket kültürü
Memnuniyet anketleri
Kariyer yönetim desteği
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