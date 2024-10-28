Serhat Yabancı ile Sağlıklı İlişkilerin ve Psikolojik Dayanıklılığın Sırları

Sağlıklı toplumlarda sınırlar sağlıklı olur ve bu kimsenin kendini dışlanmasına veya ötekinin çizilen sınırdan dolayı kendini yok sayılmasına duvar örülmesine algı olarak neden olmaz ama iç içe geçmiş toplumlarda sınırlar belirgin olmadığı için sınır çizdiğiniz de karşıdaki kendini dışlanmış hisseder veya reddedilmiş hisseder ve ilişkiyi yürütemez veya ilişkiyi koparma noktasına gelir.

Oysa sınır çizmek birini sevmediğiniz, hayatınızda istemediğiniz anlamına gelmez. Ona incinmeyecek bir mesafe koymaya çalıştığınız anlamına gelir ya da kendi özel hayatınıza dair bir alan yaratma anlamına gelir. Sosyal medyada ben bu sınır çizmeyi çok vurguluyorum, neden? Çünkü bugün toplumumuzda birçok problemin kökeninde iç içe geçmiş sınırlar ya da olmayan sınırlar ya da aşırı katı sınırlar olduğunu görüyoruz yani ruhsal esnekliği olmayan, bilişsel esnekliği olmayan insanların sert sınırları siyah beyaz olmayan ama diğer taraftan aşırı fulü olan sınırları belli olmayan karakterler bizim sınırların ne kadar önemli olduğuna dair birer göstergesi olarak karşımıza çıkan kişilik tipleridir.

Sınırlarınız olmasa bir süre sonra aşırı tavizlerden dolayı sinirleriniz olmaya başlar çünkü; sınırı olmayan insanlar aşırı idare edişler boyu eğişleri nedeniyle bir süre sonra kurtarıcı olduğu insanlara karşı öfkeli birer karaktere dönüşebilirler ve yine sınırlar bizim kim olduğumuzu belirler neyi sevdiğimizi, neyi sevmediğimizi belirler, öteki insanların bizimle ilgili algılarını belirler ve bizi tanımlayan aslında kişilik özelliklerini belirler. Sınırlardan korkmamak gerekiyor, sınır duvar örmek değildir, sınır kendini tanıtmaktır kendini anlamaktır ve kendini ötekine anlatma şeklidir.