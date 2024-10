Serhat Yabancı ile Sağlıklı İlişkilerin ve Psikolojik Dayanıklılığın Sırları

Yedi kitabı olan bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki benim için Kocaeli Kitap Fuarı her zaman çok ayrı bir yere sahiptir. Burada yaptığım bütün imzalarda enteresan bir şekilde her zaman çok keyifli geçmiştir. Söyleşilerimiz, imzalarız hep dolu dolu geçmiştir. Bu röportaj sayesinde de Kocaeli belediye başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, bu organizasyonu yapan bütün fuar yetkililerine, belediye yetkililerine, destek olan tüm Kocaeli halkına, katılan bütün yazar arkadaşlara hepsine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kocaeli kitap fuarı bir kitap fuarı olmaktan daha çok kültürel, evrensel etkinliğe dönüşmüş benim gözümde. Çünkü artık o yerel veya lokal bir alanı kapsamaktan çıkıp yüzlerce yazarın olduğu milyona yakın insana hitap eden, günlerce süren bir kültürel aktarım kaynağı olarak görüyorum ben bunu benim için çok önemlidir. Kocaeli kitap fuarı gerçekten hem içerik olarak hem açıkçası etkinliklerin kalitesi olarak hem hizmet kalitesi olarak hem organizasyon olarak her zaman her koşulda devam etmesinden yanayım bu bence Kocaeli’nde taviz verilmemesi gereken en önemli etkinliklerinden biri olmalıdır.