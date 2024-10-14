Senin Tatilini Unutulmaz Kılan O Anıyı Tahmin Ediyoruz!
Senin Tatilini Unutulmaz Kılan O Anıyı Tahmin Ediyoruz!
Tatilinin her anı unutulmazdır ama ennn unutamadığın anı, bir de bizden duymanı istedik ve eğlenceli bir test hazırladık!
Bakalım tatilinin en unutulmaz anı neymiş!
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İlk sorumuzla başlayalım: Tatilde ilk gün sabah gözlerini açtığında ne yapardın?
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Bu tatile kimlerle gittin diye sorsak?
Peki bu tatile gitme amacın tam olarak neydi?
Bu tatilde en çok neye gülmüştün?
Devam edelim! Tatilde en çok hangi aktivite seni mutlu etti?
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