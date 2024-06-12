Senin Tatil Kombinin Hangisi?
Senin Tatil Kombinin Hangisi?
Hazırsan gel ve cevaplayacağın 8 soruyla senin tatil kombinini keşfetmeye başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi tatil çeşidi sana daha çok hitap ediyor?
2. Serinlemek için hangisini tercih edersin?
3. Şimdi de kendine bir tatil rotası seç!
4. Tatil tercihin ne kadar lüks olmalı? Puanlar mısın? (1 hiç lüks aramam, 5 ultra lüks olmalı)
5. Söyle bakalım, tatil planını ne zamandan ayarlıyorsun?
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