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Senin Seyahat Tarzın Hangi Tatil Beldesine Uygun?

etiket Senin Seyahat Tarzın Hangi Tatil Beldesine Uygun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 18:16

Farkın, tarzın mıdır bilemeyiz ama seyahat tarzın, hangi tatil beldesine uygun olduğu hakkında bize bir şey söyleyebilir! Soruları cevapla, yanıtı hemen gör!

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1. Tatil sabahı gözlerini açtığında ne yaparsın?

2. Seyahate çıkarken valizinde olmazsa olmazın nedir?

3. Seyahate çıkmadan önce şu fikirlerden hangisi seni heyecanlandırır diye sorsak?

4. Seyahatte bir restoranda menüye bakıyorsun, ilk ne sipariş edersin?

5. Sana eşlik edecek olan müzik tarzını öğrenebilir miyiz?

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6. Şimdi söyle bakalım, yapacağın seyahati nasıl planlarsın?

7. Gideceğin yerde göreceğin bir manzara var ve görmek için çok heyecanlısın diyelim. Bu nasıl bir manzara olurdu?

8. Son sorudayız! Tatil boyunca kaç fotoğraf çekersin?

Kalkan!

Kalkan!

Sen tam bir keşif meraklısısın. Tarihi kalıntılar ve gizli koylar senin için biçilmiş kaftan. Bir gün antik kentlerde gezip, ertesi gün saklı plajlarda yüzmenin tadını çıkarıyorsun. Kalkan’ın manzaralı kafelerinde kahveni yudumlayıp yerel tatları denemek de tam sana göre. Kalkan, senin için ideal bir tatil yeri!

Fethiye!

Fethiye!

Maceracı ruhun burada coşacak! Ölüdeniz’in sakin sularında yüzmek ve Babadağ’dan yamaç paraşütü yapmak tam senlik. Likya Yolu’nda doğayla iç içe yürüyüşler yaparken tarihin izlerini sürebilirsin. Fethiye’nin pazarlarında alışveriş yapıp, taze lezzetleri keşfetmek de cabası. Fethiye’de seni harika anılar bekliyor!

Bodrum!

Bodrum!

Sen hem eğlenmeyi hem de dinlenmeyi seven birisin. Gün boyu Bodrum’un güzel plajlarında güneşlenip, akşamları Barlar Sokağı’nda eğlenmek tam sana göre. Bodrum Kalesi’nde tarih kokusunu alıp, lüks yatlarla dolu marinalarda vakit geçirmek de hoşuna gidecek. Bodrum’da her an keyifli ve dolu dolu geçecek!

Marmaris!

Marmaris!

Turkuaz deniz, canlı marina ve doğal güzellikler burada seni bekliyor. Gün boyu denizde serinlerken, akşamları Marmaris’in hareketli sokaklarında gezebilirsin. Marmaris Kalesi’nde tarihle buluşup milli parklarda doğanın tadını çıkarabilirsin. Marmaris’te huzur ve eğlenceyi bir arada bulacaksın!

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