Senin Seyahat Tarzın Hangi Tatil Beldesine Uygun?
Senin Seyahat Tarzın Hangi Tatil Beldesine Uygun?
Farkın, tarzın mıdır bilemeyiz ama seyahat tarzın, hangi tatil beldesine uygun olduğu hakkında bize bir şey söyleyebilir! Soruları cevapla, yanıtı hemen gör!
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1. Tatil sabahı gözlerini açtığında ne yaparsın?
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2. Seyahate çıkarken valizinde olmazsa olmazın nedir?
3. Seyahate çıkmadan önce şu fikirlerden hangisi seni heyecanlandırır diye sorsak?
4. Seyahatte bir restoranda menüye bakıyorsun, ilk ne sipariş edersin?
5. Sana eşlik edecek olan müzik tarzını öğrenebilir miyiz?
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