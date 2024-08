Senin Seyahat Tarzın Hangi Tatil Beldesine Uygun?

Sen hem eğlenmeyi hem de dinlenmeyi seven birisin. Gün boyu Bodrum’un güzel plajlarında güneşlenip, akşamları Barlar Sokağı’nda eğlenmek tam sana göre. Bodrum Kalesi’nde tarih kokusunu alıp, lüks yatlarla dolu marinalarda vakit geçirmek de hoşuna gidecek. Bodrum’da her an keyifli ve dolu dolu geçecek!