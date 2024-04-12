Senin İçinde Hangi Vahşi Hayvan Yatıyor?
Senin İçinde Hangi Vahşi Hayvan Yatıyor?
Senin içinde hangi vahşi hayvan yatıyor?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım öfken ne kadar sürer?
4. Karar verirken neye dikkat edersin?
5. Bir insandan soğuman için ne gerekli?
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6. Sen herkesle kolay samimi olur musun?
7. Senin en sinirli halin nasıl olur?
8. Son olarak burç grubu seçer misin?
Kaplan
Aslan
Kurt
Ayı
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