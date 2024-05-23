Senin Bebeğin Ne Kadar Sağlıklı Besleniyor?
Senin Bebeğin Ne Kadar Sağlıklı Besleniyor?
Bebek beslenmesi gelişim için oldukça önemlidir değil mi?
Peki ya senin bebeğin ne kadar sağlıklı besleniyor? Bu testte söylüyoruz!
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1. Bebeğin ne sıklıkla yemek yiyor?
2. Bebeğin kaç öğün katı gıda tüketiyor? Bunlar hangi gıdalar?
3. Peki ya bebeğin her gün takviye kullanıyor mu?
4. Bebeğinin kilo alımı nasıl?
5. Bebeğin favori yiyeceklerinden bir öğün oluşturabilse bu hangi kombinasyon olurdu?
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